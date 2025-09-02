В «Спартаке» допустили, что могут усилиться еще одним футболистом

1756807402

вчера, 13:03

Московский футбольный клуб «Спартак» может усилить еще одну позицию в команде в нынешнее трансферное окно. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал гендиректор клуба Олег Малышев.

«На данный момент, насколько я знаю, еще одна позиция может быть усилена», — сказал Малышев.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с 11 очками после 7 матчей. В текущее трансферное окно клуб приобрел португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова, а также подписал контракт с нападающим Антоном Заболотным.