В «Спартаке» допустили, что могут усилиться еще одним футболистом

вчера, 13:03

Московский футбольный клуб «Спартак» может усилить еще одну позицию в команде в нынешнее трансферное окно. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал гендиректор клуба Олег Малышев.

«На данный момент, насколько я знаю, еще одна позиция может быть усилена», — сказал Малышев.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками после 7 матчей. В текущее трансферное окно клуб приобрел португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова, а также подписал контракт с нападающим Антоном Заболотным.

Трансферное окно в РПЛ закрывается в ночь с 11 на 12 сентября.

Сп62
Сп62 ответ wp4xhju6b8up (раскрыть)
вчера в 21:56
В Спартаке важен не результат, важен процесс усиления.
wp4xhju6b8up
wp4xhju6b8up
вчера в 17:49
Всё усиливаются,а результата нет
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:58
Где взяли этого странного человека по фамилии Малышев? Я уверен, что Генеральный директор, очень серьёзная должность в любом клубе, тем более таком, как Спартак. И что я слышу? Отвечать на вопрос о трансферах он начинает фразой:-"Насколько я знаю...". То есть, Генеральный директор может и не знать? Кто знает точно? Мне кажется РФС, Министерству Спорта стоит обратить внимание на организационно-штатные структуры клубов. Не слишком ли они раздуты? Такое возможно там, где нет проблем с деньгами. Считаю,, нужно разработать по этим вопросам рекомендации для клубов. А моему Спартаку нужен хороший специалист по подбору персонала, ведь кадры решают всё.
64русс
64русс
вчера в 15:35
я утром тоже посилился на унитазе...но по результату уступил спартаку
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:21, ред.
Усилить бы нам позицию тренера и позицию руководства, а эти все футболисты погоды не сделают, в этой атмосфере только скатятся до уровня Левая. Хорошо Левая сразу под нынешний деградантский вайб раздевалки Спартака взяли без необходимости ухудшения. Могут такого же взять ещё какого нибудь чтобы не портить карьеру нормальному футболисту
4sddvbnwkkr2
4sddvbnwkkr2
вчера в 15:05
Всё усиляются, а игра то где?
112910415
112910415
вчера в 15:00
всё, теперь прямой дорогой в чемпионы )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:05, ред.
Все усиливаються , усиливаються а воз и поныня там...я не помню на своем веку сколько бабла дали Станкевичу на усиление., что бы кому другому бы давали. (вспоминаеться сразу бедолага Руй )..и в итоге...все равно пока шестые. Так усиление это или просто вид делают , что работают в этом напрвлении и как бы усиливаються..
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:22
Да куда уж ещё усилятся - и так сильны как ни когда...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:20
Уже вроде купили кого то за 2 лимона...
Гость
