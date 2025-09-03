  • Поиск
Очоа не вернулся на переговоры с клубом из Испании после кофе-брейка

вчера, 06:20

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа не вернулся на продолжение переговоров с испанским футбольным клубом «Бургос» после кофе-брейка. Об этом сообщила газета Marca.

По информации источника, после приезда Очоа в Испанию на переговоры с представителями клуба сторона футболиста захотела пересмотреть один из пунктов контракта и попросила о перерыве на кофе для того, чтобы обдумать ситуацию. Однако ни сам игрок, ни его представители не вернулись для продолжения переговоров, а также проигнорировали звонки из «Бургоса».

Очоа 40 лет, его последним клубом был португальский АВС САД, который он покинул по окончании прошлого сезона. По ходу карьеры голкипер играл за мексиканскую «Америку», французский «Аяччо», итальянскую «Салернитану», бельгийский «Стандард», испанские «Малагу» и «Гранаду».

За сборную Мексики на счету Очоа 152 матча, он занимает третье место по этому показателю в истории национальной команды. Вратарь принимал участие в трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022), еще в двух он не выходил на поле, но был в заявке (2006, 2010).

«Бургос» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 4 очками по итогам 3 туров.

Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
Гильермо взбодрился и вспомнил ещё о каком то предложении...)))
