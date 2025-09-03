  • Поиск
Фанаты сборной России смогут бесплатно посетить гостевой матч с Катаром

вчера, 14:04

Вход для болельщиков сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Катара будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Игра начнется в 18:15 мск. Вход на гостевую трибуну откроется за час до начала встречи.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от выступления на международных турнирах. Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. 4 сентября она встретится в Москве со сборной Иордании, которая ранее отобралась на чемпионат мира 2026 года.

pudtx2puc6mx
pudtx2puc6mx
вчера в 16:27
Как у нас так платный, как на краю света, так бесплатно
lotsman
lotsman
вчера в 14:37
Это шутка такая?) Болельщику, чтобы пройти бесплатно на стадион Аль-Садд, нужно ещё добраться до этого стадиона. Или РФС предоставит бесплатный транспорт до стадиона?)
