Фанаты сборной России смогут бесплатно посетить гостевой матч с Катаром

1756897475

вчера, 14:04

Вход для болельщиков сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Катара будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ).

Матч пройдет 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Игра начнется в 18:15 мск. Вход на гостевую трибуну откроется за час до начала встречи.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от выступления на международных турнирах. Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. 4 сентября она встретится в Москве со сборной Иордании, которая ранее отобралась на чемпионат мира 2026 года.