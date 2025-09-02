В Казахстане ожидают приезда 4-5 тыс. туристов на матч «Кайрата» с «Реалом»

1756801236

вчера, 11:20

Казахстан ожидает, что на матч «Кайрата» из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, с испанским «Реалом» приедут 4-5 тысяч туристов. Об этом рассказал министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов после заседания обеих палат парламента.

«На матч с „Реалом“ есть свои квоты по линии УЕФА . Ожидаем примерно 4-5 тысяч туристов», — сказал министр.

Матч «Кайрат» — «Реал» пройдет 30 сентября. «Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.