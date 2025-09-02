 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2025/2026

В Казахстане ожидают приезда 4-5 тыс. туристов на матч «Кайрата» с «Реалом»

вчера, 11:20

Казахстан ожидает, что на матч «Кайрата» из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, с испанским «Реалом» приедут 4-5 тысяч туристов. Об этом рассказал министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов после заседания обеих палат парламента.

«На матч с „Реалом“ есть свои квоты по линии УЕФА. Ожидаем примерно 4-5 тысяч туристов», — сказал министр.

Матч «Кайрат» — «Реал» пройдет 30 сентября. «Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
Болельщики на игре Россия — Иордания смогут спеть «За тебя, Родина-мать»
01 сентября
ЦСКА продал все билеты на матч против «Краснодара»
31 августа
«Тебя уволят утром». Болельщики «Гримсби» пели песню об отставке Аморима
28 августа
У капитана «Вест Хэма» произошла перепалка с болельщиками
27 августа
«Для нас жизнь – для вас зарплата». Фанаты «Спартака» вывесили баннер
26 августа Фото
ОфициальноФанатам «Марселя» запретили посещать матч против «Лиона»
26 августа
 
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:24
Можно только порадоваться за казахстанских болельщиков, что смогут воочию наблюдать игры фк Кайрат с участием сильнейших футбольных команд старого света. Уверен аншлаги на стадионе будут гарантированы. Но вряд ли стоит ожидать большого наплыва болельщиков гостевых команд, всё таки географическое удалённость Алма-Аты от городов базирования команд предполагаемых соперников и связанные с этим трудности перелёта, обязательно скажутся на посещаемости. Да и рейтинг казахстанской команды, скажем честно, пока не способствует разжиганию ажиотажа вокруг предстоящих встреч, хотя вылет Селтика от Кайрата, говорит, что не стоит не до оценивать казахстанского чемпиона.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:31
"Ожидаем примерно 4-5 тысяч туристов», — сказал министр." - И "включил внутренний калькулятор"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 