Карпин прокомментировал перспективы Джикии сыграть за сборную России

вчера, 19:33

Защитник турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия будет иметь шансы сыграть за сборную России по футболу в случае хороших выступлений в клубе. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В последний раз Джикия сыграл за сборную России 16 октября 2023 года, тогда в матче с командой Кении на выезде он провел на поле всю игру.

«Будет играть на хорошем уровне, получит вызов. Шансы есть у всех сыграть всегда», — сказал Карпин.

4 сентября сборная России на «Лукойл-Арене» сыграет с командой Иордании в товарищеском матче. Игра начнется в 20:00 мск.

«Что касается времени на подготовку, так почти всегда, редко удается выделить четыре-пять дней до игры, ничего нового в этом плане, — сказал Карпин. — Потом два дня на подготовку к Катару. Сейчас, наверное, чуть полегче, футболисты быстрее вспоминают те вещи, которые делаем: прессингуем, атакуем. Плюс-минус нет такой ротации, обрисовался костяк, поэтому чуть попроще. Что покажет Иордания? Зависит все в матче от двух команд, посмотрим завтра в игре, что будет происходить».

7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в «Антальяспор». Он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

uzdn7hmkz244
uzdn7hmkz244
вчера в 22:51
Стандартные фразы для тренера сборной
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:57
Карпин прокомментировал по Сафонову, Карпин прокомментировал по Джикии, Карпин прокомментировал по Чеферину... Господи ! Да когда ж Валере работать ! Одни заботы вокруг!!!!!!!!!!!!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 20:17
В сборную? Только через Динамо.
