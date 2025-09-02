 
В сборной России планируют, что Сафонов сыграет в матче с командой Катара

вчера, 18:31

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов готовится к товарищескому матчу сборной России по футболу с командой Катара. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне. Кроме Сафонова, в команду были вызваны вратари Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Денис Адамов («Зенит»). Позднее Агкацева заменил голкипер «Рубина» Евгений Ставер.

«Планируется, что с Иорданией начнет Саша Максименко, а Матвей сыграет в Катаре. Сыграют ли остальные, будем смотреть. Сафонов не играет в ПСЖ, но ему тоже нужна практика», — отметил Кафанов.

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ.

Все комментарии
erwdp4t2858n
erwdp4t2858n
вчера в 21:52
Тоже считаю несправедливо, есть у нас играющие вратари, которые не хуже Матвея, они больше заслужили место в сборной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:50
Он сам говорил, что лавочников не будет вызывать, но желание прогнуться перед РФС, т.е Газпромом привело к вызову твердых лавочников Горшкова, Адамова и Мостового. Ну а Сафонов - это особая статья. Он почти полгода не играет, так это его проблемы - он знал куда шел. Там еще в сборной есть несколько сомнительных фигур. Но таков стиль работы Карпина. Мне это не нравится.
Gorasul
Gorasul
вчера в 19:37
нинадо!
cska1948
cska1948
вчера в 19:32
В сборную страны приглашаются лутшие из лутших. А при Карпине приглашают записного лавочника для того, что бы он получил игровую практику. А какой прок от этого для сборной?
Гость
