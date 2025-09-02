В сборной России планируют, что Сафонов сыграет в матче с командой Катара

1756827092

вчера, 18:31

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов готовится к товарищескому матчу сборной России по футболу с командой Катара. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне. Кроме Сафонова, в команду были вызваны вратари Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Денис Адамов («Зенит»). Позднее Агкацева заменил голкипер «Рубина» Евгений Ставер.

«Планируется, что с Иорданией начнет Саша Максименко, а Матвей сыграет в Катаре. Сыграют ли остальные, будем смотреть. Сафонов не играет в ПСЖ , но ему тоже нужна практика», — отметил Кафанов.