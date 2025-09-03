ПСЖ не упомянул Сафонова в списке игроков команды, вызванных в сборные

1756908349

вчера, 17:05

Французский «Пари Сен-Жермен» при перечислении футболистов клуба, вызванных в национальные сборные, не упомянул российского вратаря . Соответствующий список опубликован в официальном аккаунте ПСЖ в соцсети Х.

Сафонов находится на сборах национальной команды. Сборная России в Москве 4 сентября примет команду Иордании, а 7 сентября на выезде сыграет с командой Катара.