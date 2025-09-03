  • Поиск
ПСЖ не упомянул Сафонова в списке игроков команды, вызванных в сборные

вчера, 17:05

Французский «Пари Сен-Жермен» при перечислении футболистов клуба, вызванных в национальные сборные, не упомянул российского вратаря Матвея Сафонова. Соответствующий список опубликован в официальном аккаунте ПСЖ в соцсети Х.

Сафонов находится на сборах национальной команды. Сборная России в Москве 4 сентября примет команду Иордании, а 7 сентября на выезде сыграет с командой Катара.

В перечисленном списке указаны остальные игроки ПСЖ, которые выступят за свои сборные в сентябрьских матчах. В их число попал и украинский защитник Илья Забарный.

Брулин
Брулин
вчера в 23:07
Вызов безнадежно запасного вратаря в сборную, которая играет сейчас только товарняки с командами уровня сборной Лимпопо - это вот прямо событие такое, да?
112910415
112910415
вчера в 20:19
Бежать оттуда надо!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:22
Шуфутинский споет завтра им песню про Наполеона
zfyra72fe3re
zfyra72fe3re
вчера в 18:49
Его там совсем не считают
Vilar
Vilar
вчера в 18:36
Французы думают, что у нас сборной нет, а Мотя поехал проведать детей.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:52
А разве лавочников поминают?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
вчера в 17:52
?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:42
Матвей, ты ещё веришь в честную конкуренцию? Теперь Сафонов должен быть аккуратен вдвойне. Жди провокаций, парень.
YNWA
YNWA
вчера в 17:27
Матвея полностью списали с команды!
Надо уходить!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 17:24
Муж Панина наверно против был
