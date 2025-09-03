  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В ЦСКА сообщили, что будут делать ставку на собственных воспитанников

вчера, 07:59

Московский ЦСКА будет делать ставку на собственных воспитанников. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор клуба Савва Шипов.

«У нас в этом смысле подход очень простой, — сказал Шипов. — Ставка на своих воспитанников — большая гордость для ЦСКА. Когда ты видишь на поле наших выпускников академии, которые показывают такие результаты, то это повод для гордости для нас и радость для наших болельщиков. Мы будем делать все, чтобы такие таланты у нас развивались».

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Подписывайся в ВК
Все новости
В сборной России планируют, что Сафонов сыграет в матче с командой Катара
02 сентября
ОфициальноСборная Португалии передала номер Диогу Жоты Рубену Невешу
30 августа
ОфициальноСафонов снова остался в запасе ПСЖ на матч чемпионата Франции
30 августа
ОфициальноМартинс и Маркиньос пропустят матч «Спартака» с «Сочи»
30 августа
Представитель Дзюбы: «Никакого конфликта у Артёма с руководством клуба нет»
30 августа
ОфициальноЛевандовски вернулся в сборную Польши в качестве капитана
29 августа
 
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:25
Очень радует когда видишь как классно играют воспитанники ЦСКА - Кисляк, Глебов, Лукин, и до сих пор Игорь Акинфеев радует болельщиков своей игрой.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:14
Похвальная инициатива на которую стоит ориентироваться и остальным клубам России. В советское время так и было. Команды из союзных республик в основном состояли из своих местных воспитанников и Главная команда страны включала в себя их лучших представителей, которые добивались высоких результатов на международных турнирах.
Вот только хотелось бы, чтобы слова не расходились с делом, а то ведь в это трансферное окно, которое ещё не закрылось армейцы больше всех в РПЛ прикупили футболистов из Латинской Америки. Но думаю это всё же лучше, чем тащить в состав ненужный предпенсионный шлак, как в Динамо.
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:11
Правильная стратегия. Только ставка на своих воспитанников спасет российский футбол.
jy6xnfywn8p9
jy6xnfywn8p9
вчера в 09:20
Давно пора этим заняться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:11
Со следующего года многим придётся этим заняться...
jra6sbr8v56p
jra6sbr8v56p
вчера в 09:11
Свои жеребята борозды не испортят
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 