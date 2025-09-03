В ЦСКА сообщили, что будут делать ставку на собственных воспитанников

1756875599

вчера, 07:59

Московский ЦСКА будет делать ставку на собственных воспитанников. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор клуба Савва Шипов.

«У нас в этом смысле подход очень простой, — сказал Шипов. — Ставка на своих воспитанников — большая гордость для ЦСКА . Когда ты видишь на поле наших выпускников академии, которые показывают такие результаты, то это повод для гордости для нас и радость для наших болельщиков. Мы будем делать все, чтобы такие таланты у нас развивались».

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.