В ЦСКА сообщили, что будут делать ставку на собственных воспитанников

Московский ЦСКА будет делать ставку на собственных воспитанников. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор клуба Савва Шипов.
«У нас в этом смысле подход очень простой, — сказал Шипов. — Ставка на своих воспитанников — большая гордость для ЦСКА. Когда ты видишь на поле наших выпускников академии, которые показывают такие результаты, то это повод для гордости для нас и радость для наших болельщиков. Мы будем делать все, чтобы такие таланты у нас развивались».
Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.
Вот только хотелось бы, чтобы слова не расходились с делом, а то ведь в это трансферное окно, которое ещё не закрылось армейцы больше всех в РПЛ прикупили футболистов из Латинской Америки. Но думаю это всё же лучше, чем тащить в состав ненужный предпенсионный шлак, как в Динамо.
Болейте за своих, а не против чужих!
