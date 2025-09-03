Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»

1756928546

вчера, 22:42

Нападающий сборной Бразилии рассказал, что отказался от выгодного перехода в «Баварию», поскольку уже дал слово, что вернется в «Бетис».

Антони утверждает, что «Бавария» в последний день окна попыталась подписать с ним контракт и, по сообщениям, была готова удвоить его зарплату.

В итоге бразилец подписал контракт с «Бетисом» до июня 2030 года после того, как испанцы достигли соглашения с МЮ незадолго до закрытия трансферного окна в понедельник.

«За день до заключения сделки я поговорил с представителями „Баварии“», — сказал Антони испанскому радио Cadena Cope.

«Но когда я разговаривал с „Баварией“, я сказал им, что сделка с „Бетисом“ завершена на 95% и что я буду держать свое слово. Я поступил так из уважения и любви, а также потому, что знаю, что здесь я очень счастлив», — добавил он.