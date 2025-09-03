  • Поиск
Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»

вчера, 22:42

Нападающий сборной Бразилии Антони рассказал, что отказался от выгодного перехода в «Баварию», поскольку уже дал слово, что вернется в «Бетис».

Антони утверждает, что «Бавария» в последний день окна попыталась подписать с ним контракт и, по сообщениям, была готова удвоить его зарплату.

В итоге бразилец подписал контракт с «Бетисом» до июня 2030 года после того, как испанцы достигли соглашения с МЮ незадолго до закрытия трансферного окна в понедельник.

«За день до заключения сделки я поговорил с представителями „Баварии“», — сказал Антони испанскому радио Cadena Cope.

«Но когда я разговаривал с „Баварией“, я сказал им, что сделка с „Бетисом“ завершена на 95% и что я буду держать свое слово. Я поступил так из уважения и любви, а также потому, что знаю, что здесь я очень счастлив», — добавил он.

Drosmo
Drosmo
сегодня в 08:34
Не часто сейчас такое увидишь. Парень предпочёл играть в футбол в более скромной команде, чем полировать лавочку в топ-клубе. Достойное решение, заслуживающее уважения.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:25
С другой стороны, играл же (и неплохо играл, выполняя свою определенную роль в команде) Шупо-Мотинг. Может, и Антони так же мог бы. Другое дело, что, если это правда, он выбрал постоянную игровую практику и тогда это красиво
112910415
112910415
сегодня в 05:23
какой поворот неожиданный !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:50
Молодец, что сдержал слово!!! Сейчас это редкость.
Capral
Capral ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 23:31
Окрепнет? Eму уже 25, а он нападающий. Пока окрепнет, никто уже и не посмотрит. Да и окрепнет ли...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:29
Я тоже так подумал...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
Бухой он был, Вить. Или под кайфом...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:08
Он правильно сделал,в Бетисе окрепнет,еще успеет перейти в топ клуб,и в ЛЧ поиграть.
Capral
Capral
вчера в 22:53
Ну и сиди в своём Бетисе. Так и не увидишь ЛЧ. В Баварии играл бы наравне с другими, потому что Бавария очень заинтересована в нападающем. Но, коль выбор сделал- значит так тому и быть, хотя я его не одобряю...
Почему то вспомнил, как московское Динамо в 1978 разгромило Бетис-3:0!!! Любо дорого было смотреть!!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:46
Правильно сделал, в Бетикос ты будешь на первых ролях, а в Баварии неизвестно что да как сложилось бы.
