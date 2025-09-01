 
Принимающие чемпионат мира города США жалуются на нехватку средств

вчера, 09:58

Местные комитеты организаторов, созданные в американских городах для проведения чемпионата мира по футболу 2026 года в своих регионах, жалуются на нехватку средств для финансирования мероприятий. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) ограничивает возможности местных организаторов по сбору собственного финансирования. На нехватку поддержки пожаловались как минимум два местных оргкомитета. По информации источника, некоторые города уже отказываются от организации фан-зон для болельщиков.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые сыграют 48 сборных. Из американских городов матчи примут Ист-Ратерфорд, Арлингтон, Канзас-Сити, Хьюстон, Инглвуд, Сиэтл, Атланта, Филадельфия, Санта-Клара, Майами-Гарденс и Фоксборо.

Источник: tass.ru
Capral
Capral
вчера в 10:11
С приходом этого м.....а, скоро все штаты будут жаловаться и не только на нехватку средств...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:06
Осваивать денежки в свой карман умеют многие...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:04, ред.
Надо у канады или Гренландии попросить денег )))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:02
Предполагаю, что в относительно скором времени ситуация начнёт улучшаться и постепенно с этим не будет проблем.
