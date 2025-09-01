Принимающие чемпионат мира города США жалуются на нехватку средств

1756709937

вчера, 09:58

Местные комитеты организаторов, созданные в американских городах для проведения чемпионата мира по футболу 2026 года в своих регионах, жалуются на нехватку средств для финансирования мероприятий. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что Международная федерация футбола ( ФИФА ) ограничивает возможности местных организаторов по сбору собственного финансирования. На нехватку поддержки пожаловались как минимум два местных оргкомитета. По информации источника, некоторые города уже отказываются от организации фан-зон для болельщиков.