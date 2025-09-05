  • Поиск
Иорданский футболист сравнил матч против сборной России с игрой ЧМ

сегодня, 12:22
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Товарищеский матч сборных России и Иордании по футболу в Москве по ощущениям был похож на игру чемпионата мира. Такое мнение высказал футболист сборной Иордании и французского «Ренна» Муса Аль Тамари.

Матч прошел 4 сентября на стадионе «Лукойл-Арена» и завершился нулевой ничьей.

«Шикарный стадион, прекрасная страна и очень добрые люди, — сказал Аль Тамари. — Играть здесь круто, тем более с такими фанатами. Этот матч дал ощущение будто мы уже играем на чемпионате мира».

Сборная Иордании является серебряным призером Кубка Азии 2024 года. В июне команда впервые отобралась на чемпионат мира и выступит на мировом первенстве-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.

Источник: sport-express.ru
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:00
А у наших парней было ощущение что они пошли на ненавистный субботник за бесплатно судя по игре.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:51
Сборная Иордании показала в Москве хорошую сыгранность, умение позиционно атаковать и хорошо защищаться. Хорошая команда,
Гость
