Иорданский футболист сравнил матч против сборной России с игрой ЧМ

1757064127

сегодня, 12:22

Товарищеский матч сборных России и Иордании по футболу в Москве по ощущениям был похож на игру чемпионата мира. Такое мнение высказал футболист сборной Иордании и французского «Ренна» Муса Аль Тамари.

Матч прошел 4 сентября на стадионе «Лукойл-Арена» и завершился нулевой ничьей.

«Шикарный стадион, прекрасная страна и очень добрые люди, — сказал Аль Тамари. — Играть здесь круто, тем более с такими фанатами. Этот матч дал ощущение будто мы уже играем на чемпионате мира».

Сборная Иордании является серебряным призером Кубка Азии 2024 года. В июне команда впервые отобралась на чемпионат мира и выступит на мировом первенстве-2026, который пройдет в США , Мексике и Канаде.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.