В Ассоциации футбола Иордании надеются на допуск сборной России к турнирам

сегодня, 10:15
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Политика должна быть в стороне от спорта, сборная России должна участвовать в международных турнирах. Такое мнение высказала генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар.

«Отстранение сборной России — решение ФИФА (Международной федерации футбола — прим.). Мы ждем с нетерпением возвращения сборной России в международный футбол. Уверены, что политика должна быть в стороне от спорта. Надеемся, что сборная России будет участвовать в международных турнирах», — сказала Нассар.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Источник: itar-tass.com Фото: Михаил Шапаев, РФС
