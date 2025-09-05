  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Месси заявил, что пока не принял решения об участии в ЧМ-2026

сегодня, 07:31

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пока не определился относительно своего участия в чемпионате мира 2026 года. Комментарий игрока приводит телеканал ESPN Argentina.

«Мы квалифицировались туда, но я иду от матча к матчу, — ответил Месси на вопрос об участии в чемпионате мира-2026. — Я должен быть честен с самим собой. Если у меня что-то пойдет не так, я бы предпочел, чтобы меня не было там. Девять месяцев — это много. Мы заканчиваем сезон в конце года, после этого буду анализировать, как я себя чувствую».

«Это не то, чего я жду или что мне нравится, но время идет. Прошло уже много лет. Иногда я чувствую себя хорошо, а иногда не так хорошо. У меня нет принятого решения [об участии в чемпионате мира]. Я взволнован и полон желания, но я иду шаг за шагом», — заключил футболист.

Месси 38 лет. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008). Форвард является лучшим бомбардиром национальной команды и ее рекордсменом по числу матчей. Также футболисту принадлежит рекорд по количеству проведенных игр на чемпионатах мира.

С 2023 года Месси выступает за американский «Интер Майами», контракт с которым рассчитан до конца года. В июле журналист Хави Кампос сообщил, что Месси намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер иорданцев надеется, что Россия вернется на международные турниры
Вчера, 23:18
Форвард сборной Иордании поделился мнением о матче против России
Вчера, 09:11
Нагельсманн назвал цель сборной Германии на ЧМ-2026
03 сентября
Тренер сборной Иордании поделился мнением об уровне команды России
03 сентября
Украинский футболист ПСЖ Забарный рассказал об отношениях с Сафоновым
01 сентября
Мареска: «Нынешняя частота матчей увеличивает риск травм у игроков»
31 августа
 
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:41
Лёне не обязательно ехать на этот Мундиаль ! Он всё уже всем доказал.
У него нет маниакальной задачи или цели,достичь или обогнать кого-то ☝🏼
Nenash
Nenash
сегодня в 10:35
Авейру : А я принял.. 🥃.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:53
Уверен, что ЧМ 2026 станет последним большим турниром для Лео Месси...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 