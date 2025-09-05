Месси назвал прекрасными эмоции, которые получал в сборной Аргентины

1757055509

сегодня, 09:58

Нападающий назвал пройденный путь вместе со сборной Аргентины по футболу прекрасным. Комментарий спортсмена приводит канал TyC Sports.

В ночь на пятницу Месси оформил дубль в матче с командой Венесуэлы (3:0), который, возможно, стал последним для него за сборную Аргентины на родине.

«Иметь возможность закончить здесь таким образом — это то, о чем я всегда мечтал, иметь возможность попрощаться со своими людьми, — сказал Месси. — В течение многих лет говорили о многом, но я остаюсь при том хорошем, что мы сделали. Все, что мы пережили, было прекрасно».

Ранее 38-летний Месси заявил, что матч в Буэнос-Айресе может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер «Спасибо за все, капитан». В составе сборной Аргентины Мессии выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.