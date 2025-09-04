  • Поиск
Тренер иорданцев надеется, что Россия вернется на международные турниры

вчера, 23:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами выразил надежду, что российские футболисты со временем вернутся на международные соревнования. Об этом он рассказал журналистам.

Сборные России и Иордании в четверг сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче в Москве.

«Я был здесь на чемпионате мира в 2018 году, когда играла команда Марокко. Хороший уровень стадиона. На будущее по игре с Россией мы об этом не думали. Мы очень надеемся, что Россия вернется в мировой футбол», — сказал Селлами.

«У нас был хороший шанс потренироваться с россиянами, у них хорошая школа. Игра была относительно в нашу пользу. Во втором тайме после серии замен в сборной России у нас возникли затруднения», — добавил он.

Тренер рассказал, какого игрока он готов выделить в российской команде. «Я бы отметил игрока под номером 53 (Александра Черникова — прим. источника) в середине поля. Когда наши игроки устали, он этим мог воспользоваться», — пояснил он.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.

zwa7r35v6fx5
zwa7r35v6fx5
сегодня в 01:39
С такой игрой, лучше не возвращаться
Брулин
Брулин
сегодня в 00:06
Вы приезжайте ещё раз, желательно весной. А, то у нас только начало сезона, форму не успели набрать
