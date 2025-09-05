  • Поиск
Юношеская сборная России обыграла команду КНДР в товарищеском матче

сегодня, 12:58

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) со счетом 3:0 обыграла сверстников из КНДР в товарищеском матче. Встреча прошла в Хабаровске.

Забитыми мячами отметились Вадим Шилов (38-я и 56-я минуты) и Илья Всяких (80).

Команды проведут еще один товарищеский матч, который также пройдет в Хабаровске. Игра состоится 8 сентября.

В 2024 году женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча. 12 июля игра завершилась победой команды КНДР (3:0), 15 июля — ничьей (0:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

bmsf8bs3kbyx
bmsf8bs3kbyx
сегодня в 14:45
Молодёжь у нас неплохая подрастает
Гость
