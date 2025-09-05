Юношеская сборная России обыграла команду КНДР в товарищеском матче

1757066312

сегодня, 12:58

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) со счетом 3:0 обыграла сверстников из КНДР в товарищеском матче. Встреча прошла в Хабаровске.

Забитыми мячами отметились Вадим Шилов (38-я и 56-я минуты) и Илья Всяких (80).

Команды проведут еще один товарищеский матч, который также пройдет в Хабаровске. Игра состоится 8 сентября.

В 2024 году женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча. 12 июля игра завершилась победой команды КНДР (3:0), 15 июля — ничьей (0:0).