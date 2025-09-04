  • Поиск
Сборные России и Иордании не отметились голами в товарищеской встрече

Vilar
сегодня в 03:12
Изоляция, легионеры практически в каждой команде рпл (минус Локо) играют на первых ролях. Да, и с тренерами проблема, если гл.тренер сборной ... такой. Всё.
giga71
вчера в 23:23
Матч сборной прошел в рамках стратегии Карпа, реализуемой и в Динамо. Стратегия на уход в Спартак. Многоходовочка.
iBragim2102
вчера в 22:49
Карпин говорит что готовит сборную к 2031 году, к третьей мировой в*йне)
Balbes77773
вчера в 22:47
Сколько можно,Валера???до каких пор ты будешь строить из себя "тренера"???Ты-клоун!!!Да,был хорошим игроком,в Испании запомнился,но-не более)
Zola
вчера в 22:39
Разогнать к чертям всю сборную России по футболу!
Don Nerazzurri
вчера в 22:31
Ну и зачем такой товарняк нужен?
Брулин
вчера в 22:29
Чет все забыли резко что Иордания финалист последнего кубка Азии, отцепивший по пути Южную Корею. И на ЧМ ближайший они тоже прошли. Сборная достойная и паспортисты не должны их побеждать по заказу.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:25
Онопко вернут на поле скоро…
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:24
По-моему, Карпина заразил Семак: оба потерялись и занимают не свои места. Игры не было сегодня.
ПЕТЛЯ
вчера в 22:20, ред.
Мусаев на поле потерялся.
Глебов ещё маленький со взрослыми бегать.
Баринов - на опыте, 100 % точности передач... назад в защиту или на крайняк поперёк поля. Матёрый!

Понравились: Круговой, Батраков, Глушенков. Первый очень шустрый и разнообразный, - передачи зрячие и точные от него в штрафную, технический арсенал - выше среднего + освобождается от опеки хорошо. Второй (Батраков) чудно спелся на подыгрыше с первым (Глушенковым) - трёхходовка под завершение на Глебова была на уровне. Ну и без вариантов Глушка - лучший. И пас точно отдает и партнёра видит.

Счёт 0 : 0 ? Ну так все вопросы к Валере, который имея шикарную фланговую атаку выпускает на поле таких центрфорвардов, не имея даже в запасе Соболя.

P.S. Пару слов об Иордании..., веренее не слов, а вопрос. Что они на ЧМ делают ?!
nubom
вчера в 22:16
Это они у нас прекрасно учаться валять дурочку...
Владимир_Спартак
вчера в 22:15
Да просто Карп хлам выпустил на первый тайм вот и получили. Паса не могли точного отдать...
Дед за ЦСКА
вчера в 22:15
Ну не смогли играть лучше, хотелка есть, уменья нет.))),
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:14
Володя, я к стыду своему и забыл про эту игру и даже не включал и не смотрел. Даже состав не знаю. Пару слов об игре!
Брулин
вчера в 22:12
Старенький Шуфутинский сыграл лучше всех.
cska1948
вчера в 22:12
Так учимся у легионеров уже 33 года!
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:11
Я честно скажу забыл про этот матч и не включал и не смотрел. Но судя по твоему тексту потерял немного. Сборная по прежнему не проигрывает и не пропускает?
Брулин
вчера в 22:11
Достойно сражались с участником ЧМ-2026.
Удары в створ 3:6, но героически сыграли на ноль.
Спасибо, Россия, спасибо, Валера !

А европейцы пусть и дальше очкуют возвращать эту красную машину на турниры
cska1948
вчера в 22:11, ред.
Только разговоры об ужесточении лимита так подействовали на игру сборной, что кроме Максименко в домашней игре с Иорданией и назвать лучшим болельщикам некого. А что будет дальше?
Брулин
вчера в 22:10
Чую много народу сгорело на ставочках на этот матч.
nubom
вчера в 22:07
Похоже, что нам надо учиться, учиться и еще раз учиться. Мы не умеем и вполовину того, что умеет сборная Иордании...
Николай Жунин
вчера в 22:05
Результат 👍
particular
вчера в 22:05
Вероятно только деляги из РФС увидят глубинную работу тренера Карпина... Остальные увидели нули, скованность в первом тайме, редкие всплески активности во втором, уровень противостояния сборных и определённый потенциал для роста на будущее...
Брулин
вчера в 22:03
Ну это пробитое дно. Валера досвидули. И с Динамо и из сборной
Варвар7
вчера в 22:03
Ну не проиграли и то хорошо...)
