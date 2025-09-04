Сборные России и Иордании не отметились голами в товарищеской встрече

В товарищеском матче встречались сборные России и Иордании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В следующем матче Россия сыграет 7 сентября, соперником будет Катар. Иордания проведет следующий матч 9 сентября, (соперник — Доминиканская Республика).
Удары в створ 3:6, но героически сыграли на ноль.
Спасибо, Россия, спасибо, Валера !
А европейцы пусть и дальше очкуют возвращать эту красную машину на турниры
Глебов ещё маленький со взрослыми бегать.
Баринов - на опыте, 100 % точности передач... назад в защиту или на крайняк поперёк поля. Матёрый!
Понравились: Круговой, Батраков, Глушенков. Первый очень шустрый и разнообразный, - передачи зрячие и точные от него в штрафную, технический арсенал - выше среднего + освобождается от опеки хорошо. Второй (Батраков) чудно спелся на подыгрыше с первым (Глушенковым) - трёхходовка под завершение на Глебова была на уровне. Ну и без вариантов Глушка - лучший. И пас точно отдает и партнёра видит.
Счёт 0 : 0 ? Ну так все вопросы к Валере, который имея шикарную фланговую атаку выпускает на поле таких центрфорвардов, не имея даже в запасе Соболя.
P.S. Пару слов об Иордании..., веренее не слов, а вопрос. Что они на ЧМ делают ?!
