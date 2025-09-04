  • Поиск
Словакия одержала победу над Германией в отборочной игре чемпионата мира

вчера, 23:45
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

В матче Отбора ЧМ Европы встречались сборные Словакии и Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Ханко (42'), Штрелец (55').

По итогам встречи Словакия имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.

В следующем матче Словакия сыграет 7 сентября, соперником будет Люксембург. Германия проведет следующий матч 7 сентября, (соперник — Северная Ирландия).

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:10
Völler nach Slowakei-Pleite: "War leblose Vorstellung".
Обрати внимание на его позу. Я думаю, даже после Флика, он таким не был...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:07, ред.
Вот это да, молодцы, словаки!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:03
Браво, Игроки Словакии!!! Победа на классе))))
salleeh
salleeh
сегодня в 00:36
В сборной Германии 10-й номер Амири, как? С такой игрой как сегодня, есть риск даже с группы не выйти. Рюдигер генерирует проблемы из чистого воздуха и очевидно же было по играм за Реал, что вызывать его в сборную, это очень глупое решение. Такое ощущение, что игроки сборной Германии, сегодня первый раз видят друг друга, до того всё было плохо…
Nenash
Nenash
сегодня в 00:27
Вот такую неметчину даже португалы обыгрывали.. 😄
Брулин
Брулин
сегодня в 00:24
Из этого состава Германии в состав Сб.Германии 2014 разве что Киммих попал бы в заявку
А все остальные максимум бутсы чистили тому составу
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:18
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16
А я думаю, что не пожмёт, а сожмёт..., и не руку, а...., ну ты понял. )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:14
Я думаю, Нагель до него не доползет, не успеет...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:12
Вить, как считаешь..., Фёллер сегодня пожмёт руку Нагелю ?
Capral
Capral
сегодня в 00:11, ред.
Ай да Словакия, какая команда!!!!!!! Красавцы!!! Даже не знаю, с кем можно сравнить игру этой команды!!! Словакия не бежит, она летает по полю, каждый пас- это искусство- это шедевр!!! И что интересно, неглядя на партнера, видя и ощущая его затылком, в одно касание следуют передачи!!! Что ни пас- то конфетка!!! Центр поля проходят на одном дыхании, ни одного тупого навеса или примитивного заброса, всё только через короткий пас!!! Импровизация буквально сквозит, легкость в игре!!! А какая острота в атаке, какая игра в обороне, всё на одном дыхании!!!

А что же Германия? Да ничего, тупость полнейшая и безнадега тяжеловесных тевтонов, на фоне которых, легко и свободно смотрится соперник. Тренерская тупость Нагеля зашкаливает во всём. Только Нагель мог поставить Киммиха в опорную зону. Человек, даже внешне не похож на разрушителя. В момент, когда надо встречать соперника у своей штрафной, Кимммих пасется на фланге... В подыгрыше- вообще пустое место, не знает что делать- куда бежать кого держать. А что Вирц? Ничего, только тень и несколько касаний. Вольтемаде напоминает огороднее пугало в огороде...

Давно говорю- гнать Нагеля из сборной, пока не поздно!!! Да, можно сказать, что нынешняя сборная Германия команда без звезд и без личностей, но хоть небольшая тренерская мысль должна присутствовать в игре. Вобщем, Словакию с победой!!! Заслужили своей искрометной и блистательной игрой!!! Не знаю, как в дальнейшем пойдет у сборной, но сегодня они молодцы!!! Просто праздник, эстетика футбола!!!!!!!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:05
Браво Словакия!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:05, ред.
Это..., это сборная Германии ?
Мне кажется это был какой то доселе неизвестный диверсионный отряд, который выполз не в том месте, оказавшись на футбольном поле..., по быстрому одел форму Маншафт и..., дабы сохранить каноны конспирологии, принялся заметать следы, подражая движениям футболистов...

Рюдигер, Та, АдЫеми и двухметровый, рахитообразный Вальтемаде - реальный Плач Ярославны.
Далее... Что это за ватокат в защите ? Где начало атак - короткий /средний пас ?

P.S. Я сегодня таких немцев впервые увидел, - сон как рукой сняло... и челюсть до сих пор висит... (facepalm)
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:57
Мдяяя! А это Германия играла?)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:56
Немцы проиграли...
