Словакия одержала победу над Германией в отборочной игре чемпионата мира

В матче Отбора ЧМ Европы встречались сборные Словакии и Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Ханко (42'), Штрелец (55').
По итогам встречи Словакия имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.
В следующем матче Словакия сыграет 7 сентября, соперником будет Люксембург. Германия проведет следующий матч 7 сентября, (соперник — Северная Ирландия).
Мне кажется это был какой то доселе неизвестный диверсионный отряд, который выполз не в том месте, оказавшись на футбольном поле..., по быстрому одел форму Маншафт и..., дабы сохранить каноны конспирологии, принялся заметать следы, подражая движениям футболистов...
Рюдигер, Та, АдЫеми и двухметровый, рахитообразный Вальтемаде - реальный Плач Ярославны.
Далее... Что это за ватокат в защите ? Где начало атак - короткий /средний пас ?
P.S. Я сегодня таких немцев впервые увидел, - сон как рукой сняло... и челюсть до сих пор висит... (facepalm)
А что же Германия? Да ничего, тупость полнейшая и безнадега тяжеловесных тевтонов, на фоне которых, легко и свободно смотрится соперник. Тренерская тупость Нагеля зашкаливает во всём. Только Нагель мог поставить Киммиха в опорную зону. Человек, даже внешне не похож на разрушителя. В момент, когда надо встречать соперника у своей штрафной, Кимммих пасется на фланге... В подыгрыше- вообще пустое место, не знает что делать- куда бежать кого держать. А что Вирц? Ничего, только тень и несколько касаний. Вольтемаде напоминает огороднее пугало в огороде...
Давно говорю- гнать Нагеля из сборной, пока не поздно!!! Да, можно сказать, что нынешняя сборная Германия команда без звезд и без личностей, но хоть небольшая тренерская мысль должна присутствовать в игре. Вобщем, Словакию с победой!!! Заслужили своей искрометной и блистательной игрой!!! Не знаю, как в дальнейшем пойдет у сборной, но сегодня они молодцы!!! Просто праздник, эстетика футбола!!!!!!!
