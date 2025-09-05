  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2025/2026

Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда

вчера, 23:36

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Луис Энрике доставлен в больницу после перелома ключицы в результате падения с велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Отмечается, что специалист перенесет операцию.

Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу — Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские "Сельту и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гави не сыграет за сборную Испании в ближайших матчах
31 августа
Нападающий «Челси» Делап получил травму в матче с «Фулхэмом»
30 августа
Флик рассказал, когда Гави вернётся на поле после травмы
30 августа
ОфициальноВ «Барселоне» подтвердили, что Гави получил травму
30 августа
У 17-летнего игрока «Лечче» произошла потеря памяти
30 августа
СлухиГави пропустит ближайшие матчи «Барселоны» и сборной Испании из-за травмы
30 августа
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 