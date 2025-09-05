Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда

1757104612

вчера, 23:36

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Луис Энрике доставлен в больницу после перелома ключицы в результате падения с велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ .

Отмечается, что специалист перенесет операцию.

Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу — Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА . Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские "Сельту и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.