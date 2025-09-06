Форвард «Вулверхэмптона» Каладжич отправился в аренду в ЛАСК

1757144692

сегодня, 10:44

Австрийский клуб ЛАСК подписал контракт с нападающим «Вулверхэмптона» .

Центральный нападающий возвращается на родину на правах аренды на один сезон.

28-летний футболист перешел в ряды «Вулвз» из «Штутгарта» за 15 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году, но затем получил две серьезные травмы колена.

Всего Каладжич получил три травмы передней крестообразной связки за пять лет.