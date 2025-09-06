  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Форвард «Вулверхэмптона» Каладжич отправился в аренду в ЛАСК

сегодня, 10:44

Австрийский клуб ЛАСК подписал контракт с нападающим «Вулверхэмптона» Сашей Каладжичем.

Центральный нападающий возвращается на родину на правах аренды на один сезон.

28-летний футболист перешел в ряды «Вулвз» из «Штутгарта» за 15 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году, но затем получил две серьезные травмы колена.

Всего Каладжич получил три травмы передней крестообразной связки за пять лет.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноХавбек «Сандерленда» продолжит карьеру в Польше
Сегодня, 10:31
19-летний португальский талант перебрался в Саудовскую Аравию
Сегодня, 09:06
ОфициальноВиллиан заключил контракт с «Гремио»
Сегодня, 09:00
Бывший защитник сборной Франции продолжит карьеру в Румынии
04 сентября
«Ливерпуль» побил мировой рекорд по тратам в одно трансферное окно
03 сентября
Футбольные клубы потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно
03 сентября
 
Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 15:00, ред.
На табло должна быть реальная картина конкурса, а не желания тренеров и комментаторов, в части желания получения призов.
А отдельно вести учёт "без призов", не получается?
Кстати, в прошлом месяце я был в группе "без призов" и было всё также.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 11:01
Доброе утро.

В этом месяце есть группа без призов, а там как раз сейчас у десяти человек есть выигранные очки, поэтому так.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 