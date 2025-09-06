Форвард «Вулверхэмптона» Каладжич отправился в аренду в ЛАСК

Австрийский клуб ЛАСК подписал контракт с нападающим «Вулверхэмптона» Сашей Каладжичем.
Центральный нападающий возвращается на родину на правах аренды на один сезон.
28-летний футболист перешел в ряды «Вулвз» из «Штутгарта» за 15 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году, но затем получил две серьезные травмы колена.
Всего Каладжич получил три травмы передней крестообразной связки за пять лет.
А отдельно вести учёт "без призов", не получается?
Кстати, в прошлом месяце я был в группе "без призов" и было всё также.
А отдельно вести учёт "без призов", не получается?
Кстати, в прошлом месяце я был в группе "без призов" и было всё также.
В этом месяце есть группа без призов, а там как раз сейчас у десяти человек есть выигранные очки, поэтому так.
В этом месяце есть группа без призов, а там как раз сейчас у десяти человек есть выигранные очки, поэтому так.