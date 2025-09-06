Свищев отреагировал на оправдания Клаудиньо

1757149538

сегодня, 12:05

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту считает, что футболисту необходимо показать свою искренность в отношении России.

Ранее Клаудиньо заявил, что «глубоко уважает и любит» Россию, а его высказывания были неверно интерпретированы. Генеральная прокуратура ранее поручила провести проверку заявлений Клаудиньо после запроса Свищева.

«Если это искренние слова Клаудиньо, мы это приветствуем, — сказал Свищев. — Если это блеф и игра, то рано или поздно мы все это поймем. К тому же проверка все равно ведется в соответствии с сообщением Генеральной прокуратуры. Она, собственно, и должна определить правдивость того, что изначально заявлял футболист. А исправление, которое доступно любым людям, мы всегда можем только приветствовать. Важен честный и искренний подход. Нам также важно понимать, что Клаудиньо приезжал и, возможно, вернется к нам не исключительно за деньгами. А что фразы в его письме соответствуют делу, и он будет также способствовать развитию российского футбола и молодых российских игроков. В иных случаях ему, пожалуй, стоит остаться на Ближнем Востоке».

22 января Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». После этого в интервью Flashscore Клаудиньо, имеющий гражданство РФ , заявил, что хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции, но клуб не отпускал его. Также футболист отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.