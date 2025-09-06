  • Поиск
Гаттузо физически воздействовал на игроков в перерыве матча с Эстонией

сегодня, 11:56
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия5 : 0Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо физически воздействовал на игроков национальной команды в перерыве матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против эстонцев. Об этом рассказал итальянский нападающий Джакомо Распадори, комментарий которого приводит портал Football Italia.

5 сентября итальянцы на своем поле обыграли команду Эстонии (5:0). Все голы были забиты во втором тайме.

«Он действительно дал нам пощечины, а мне также досталось по шее», — ответил Распадори на вопрос, правдивы ли слова защитника сборной Италии Алессандро Бастони, который после игры заявил журналистам, что Гаттузо дал пощечины футболистам команды в перерыве.

После трех матчей итальянцы занимают третье место в турнирной таблице группы I с 6 очками. Впереди них идут норвежцы (12 очков) и израильтяне (9), которые провели на одну игру больше.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 17:04
Посмотрим, посмотрим...))))))))))))))))))))))))))))))))9
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:51, ред.
))))))))
Заговор - это цель, Витя. Ей неуклонно следуют..., и никакая сторонняя стратегия и тактика не помогут. А намерения - это установка, которую можно разрушить. Как? Путей много. Гаттузо выбор сделал и оказался прав. Победителей не судят.

Гаттузо - не психолог ? Да ему после вчерашнего впору диссертацию писать! И вабче, - Человек неделю тренирует ребят. Ты че из под него хочешь ?? )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:43, ред.
О каких намерениях? Они что, заговор решили устроить?))) Тренер- это не только грамотный наставник и стратег, но еще и психолог. А какой из Гаттузо психолог? Достаточно вспомнить, как он играл- ни ума, ни фантазии, только звериная работоспособность и разрушительный талант. Вот и тренер, такой же. Не думаю, что у него светлое тренерское будущее...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:32, ред.
Ты Виктор умный мужик, но порой большой путаник. Знать о возможностях игроков и знать об их Намерениях - не одно и тоже.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:29
Ну если тренер сб.Италии не знает возможности своих игроков и кто может волынить, а кто нет, то у меня вопросов больше нет.
А если, для того, чтобы победить Эстонию надо пи.......ь своих игроков, то продолжать разговор не имеет смысла.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:16, ред.
А перед игрой Гаттузо оказывается должен был знать, что кто-то на поле тупо волынить вышел ?! И кому, при таком Фактическом раскладе, он мог впихнуть тактику со стратегией ??!! Тем, кто от слова абсолютно вабче играть не думал ?! Право, не смеши меня, Виктор !

И да. Ты опять сам себе противоречишь. Говоришь о тактике/ стратегии против "Великих" из Эстонии, где такой сборной как Италия было бы вполне достаточно просто перебегать и надавить на соперника, что они и сделали во втором тайме безо всякого изыска.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:11
Не, ну кто спорит, за пять минут настроить команду против мирового гранда Эстонии- это надо быть незаурядным тренером!!! Вобщем, то, что не удалось тренеру сделать тактически и объяснить перед игрой, как играть, он достиг путем оплеух и подзатыльников... Действия этого жлоба меня не удивляют. Меня удивляет то, что ты- культурный, воспитанный и тонкий человек, одобряешь подобные действия.(((
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:45, ред.
У Гаттузо, в отличии от тебя и меня, которые на диване, есть ответственность. Ответственность, Витя. Знакомое слово ? Тебе и мне, по сути, плевать че там у Италии с Эстонией..., да и по турнирному раскладу вкупе.

А ещё у Гаттузо, в отличии от тебя и меня, которые на диване, есть реальное представление возможностей игроков, которые на самом деле, как выяснилось, играть могут, но решили в 1-м тайме мозг е...ть.

Ну и... ? В чём суть твоего упрека ?

P. S. Не такой он дурак, каким ты его здесь рисуешь. Мужик за 15 минут всё успел: и отму*охал, и слюни им вытер и к груди потом прижал..., благословив. Пацаны всё поняли и пошли крошить эстов.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:20
Если бы у Гаттузо были элементарные мозги, а не бычьи эмоции и он мог адекватно оценивать ситуацию, возможно, он и прислушался к тебе. Но вспомни его на поле, его безумный взгляд и его неоднозначные действия... Если в Италии, подобные действия тренера являются нормой поведения, мне жаль итальянский футбол.
sv_1969
sv_1969 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 15:19
Согласен с Вами. Это были реально Великие тренеры
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:10, ред.
Футболисты - не работники интеллектуального труда. И подавляющая их часть что ментально, что поведенчески - большие дети ( пацаны )
Раздевалка ФК - не конструкторское бюро. Думаю дело ограничится лишь устным замечанием, с подтекстом: " Продолжайте в том же духе, Дженнаро! " ) )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:42
После получения пощёчин и затрещин дело пошло. Для подобных методов воспитания и воздействия на игроков лучше использовать капитана команды и его помощников. Гаттузо выбрал новый способ достижения целей, но ещё неизвестно, чем всё закончится для тренера. Жаль, если его уйдут, а могут и посадить за физическое насилие. Вон, в Испании за поцелуй чуть не получил мужик четыре года. Неужели игрокам не стыдно, что их опережают Норвегия и Израиль? Посмотрим, чем закончится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:31
Так не льзя. Футболисты не дети малые. Есть мужское достоинство. Гаттузо надо найти другой подход. Авторитарный, но без рукоприкладства)))иначе в команде кто то даст в ответ. Или будет тихий бунт
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:20
в старые добрые времена у нас были свои Лобановский, Бесков и другие, Гаттузо до них как до луны...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:13
Правильно Дженаро! пи.дить их надо, котов сонных!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:05
Володя, я не спорю, вероятно, и такие методы иногда необходимы. Другое дело, что я против подобного воспитания, даже, несмотря на твой, такой личный яркий пример.)))
294jdh2dw7xe
294jdh2dw7xe
сегодня в 14:00
Перед Италией встала угроза не выхода из группы
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:00
Ну ты сам помнишь что он такой в бытнгость игрока был! И думаю он был в бешенстве после результатата 1-го тайма! Мне вспомнилась одна ситуёвина которая произошла с нашей командой в детстве! Мы проиграли первый матч дома команде , которуя всегда выносили на ура! А должны были побеждать и входить в тройку , чтобы не решалось все в последнем матче с лидером! Так вот тренер уложил всех нас на лавки , снял шлёпанец и всем отвесил раза по три по 63! В следующем матче мы вынесли лидера , который по ходу нас тоже не дооценил! У меня на тренера нет ни капли обиды и все его всегда любили! Как то так!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Приветствую, Володя!!!
Ну если, в игре с таким грозным соперником как Эстония надо бить игроков, то о чем вообще говорить. Методы этого свирепого быка мне не нравятся и непонятны.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:37
Мне вспомнился Великий САФ! А ведь он не Ангел был по отношению к игрокам! Бекхэм не даст соврать!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 13:37
ИМХО. Коммент дня.
Респект, Олег. Ты переплюнул всех нас, вместе взятых. Без иронии.
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:35
Если не "сожрут".
Шуня771
Шуня771
сегодня в 13:31, ред.
Кто бы спорил!?
Призывать к физическому воздействию, тем паче насилию, конечно нельзя!
Мы со всеми пролетарскими остатками строителей коммунизма, дружно осуждаем любое несанкционированное влияние на лентяев, бездельников, околофутбольных тряпок, безвольных барышень в трусах которых куриные болтки....
Но после случившегося, в сторону, как в пьесах русского искусства скажем:
- Гаттузо! Мало ты дал звездюлей бесхребетным позорникам итальянского футбола, которые заиграли и ещё как, после доходчивого объяснения как надо играть с дворовой командой!
Остался вопрос один...
Как быть с маменькими сынками-осведомителями мировой общественности?
Это - ж какими 3.14 -ми надо быть, чтобы одев майку своей страны, выйти на поле и валять дурака, а потом после дружеского наставления, опять же на том поле показать, что играть можете... и после игры распустить сопли?
Нет слов....
Заберите у стукачей бутсы и выдайте пуанты!)
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:16
Приветствую Виктор! А ведь оказалось это действует!))) Нашим наверное нужен Гаттузо))) 🤣🤣🤣
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:15
Гаттузо разносит игроков Италии в перерыве.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:05
Маслов, фактически первым перешел на систему 4-4-2 и именно он- стал основоположником тотального футбола!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:00
"Ну если у тренера не хватает других аргументов, кроме как истязать своих игроков, пусть продолжает в том же духе."

Телесные наказания - это и есть аргумент. Когда людям через голову не доходит, то надо объяснять через пятую точку.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:59
Гаттузо можно понять, как никак носитель того менталитета победителя. Так-то сборная неплохая, молодая, играть умеют, мяч круглый. Но психология как у середняка
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:58, ред.
Маслов с ДК выигрывал КЕЧ ? А в 1/2 КЕЧ выводил ДК ?
Хотя ты прав, - рядом с Фликом действительно не тот уровень...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:55
Ну если у тренера не хватает других аргументов, кроме как истязать своих игроков, пусть продолжает в том же духе. Маслов тоже мог ударить и оскорбить, вот только уровни тренерского таланта у них разные...
