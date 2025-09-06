Гаттузо физически воздействовал на игроков в перерыве матча с Эстонией

1757148986

сегодня, 11:56

Главный тренер сборной Италии по футболу физически воздействовал на игроков национальной команды в перерыве матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против эстонцев. Об этом рассказал итальянский нападающий , комментарий которого приводит портал Football Italia.

5 сентября итальянцы на своем поле обыграли команду Эстонии (5:0). Все голы были забиты во втором тайме.

«Он действительно дал нам пощечины, а мне также досталось по шее», — ответил Распадори на вопрос, правдивы ли слова защитника сборной Италии Алессандро Бастони, который после игры заявил журналистам, что Гаттузо дал пощечины футболистам команды в перерыве.

После трех матчей итальянцы занимают третье место в турнирной таблице группы I с 6 очками. Впереди них идут норвежцы (12 очков) и израильтяне (9), которые провели на одну игру больше.