«Зенит» обыграл «Сьон» в товарищеском матче

сегодня, 21:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 3Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

Футболисты российского «Зенита» победили швейцарский «Сьон» со счетом 5:3 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голы забили Маттео Кассьерра (11-я и 28-я минуты), Роман Вега (45+1), Александр Соболев (61) и Лусиано Гонду (68). У проигравших отличились Рилинд Нивокаци (23), Али Кабакалман (45) и Тео Бухларем (85).

Команды провели второй матч, первая игра прошла в июле и завершилась победой петербургского клуба со счетом 5:2. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 14 сентября на выезде против калининградской «Балтики» в восьмом туре Мир — Российской премьер-лиги.

Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 21:48
Ну все теперь можно спокойной душой отметить столетие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:43
Предстоящий матч чемпионата будет очень трудный...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:25, ред.
Так глянул мельком во вором тайме и самое примечательное что увидел , так это падение "дельфина" от маленького толчка! Решил не тратить время)))
cd9yv5e2dctb
cd9yv5e2dctb
сегодня в 21:18
Зенит с пользой использует перерыв?
