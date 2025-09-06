«Зенит» обыграл «Сьон» в товарищеском матче

1757182345

сегодня, 21:12

Футболисты российского «Зенита» победили швейцарский «Сьон» со счетом 5:3 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голы забили Маттео Кассьерра (11-я и 28-я минуты), Роман Вега (45+1), Александр Соболев (61) и Лусиано Гонду (68). У проигравших отличились Рилинд Нивокаци (23), Али Кабакалман (45) и Тео Бухларем (85).

Команды провели второй матч, первая игра прошла в июле и завершилась победой петербургского клуба со счетом 5:2. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 14 сентября на выезде против калининградской «Балтики» в восьмом туре Мир — Российской премьер-лиги.