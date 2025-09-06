  • Поиск
Роналду забил 942-й гол в карьере и находится в шаге от повторения рекорда

сегодня, 21:42

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче отбора ЧМ-2026 против Армении. Таким образом, на счету португальца теперь 942 гола за карьеру.

Также Роналду осталось забить 1 гол, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории отбора ЧМ гватемальцем Карлосом Руисом, у которого 39 голов в отборе ЧМ.

Стоит отметить, что у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси после недавнего дубля в матче с Венесуэлой 36 мячей в отборах к ЧМ, однако аргентинец не сыграет в последнем туре южноамериканского отборочного турнира, а потому уже не сможет улучшить свой рекорд, если только не примет участия в матчах квалификации к ЧМ-2030.

Маг_тм
Маг_тм ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 23:14
Рону не повезло со сборной, до сих пор в сборной Португалии от силы было 3-4 топ игрока. Только за последние 2-3 года в составе появились 10-11 хороших игроков. Я думаю в ЧМ 26, 30, 34 у португалии хорошие шансы будут стать чемпионами мира, золотое поколение растет. Последние 15-20 лет на мировой арене гиганты это Франция, Германия, Аргентина, Испания, уверен начиная с ЧМ 26 Португалия будет в их числе. Но я не думаю что им хватит опыта. Скорее всего чм 30 идеальный момент. И конечно глупые люди тогда скажут, мол из-за Рона не могли до сих пор.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 22:46
Роналду всё дальше уходит в отрыв от Месси
altin
altin
сегодня в 22:34
ну, что бы не говорили, это космос. в самом сильном регионе такие результаты.. сколько великих нападающих было в Европе, сколько могучих сборных, но никто таких цифр не достиг.
это еще учесть, что Португалия, хоть и сильная - но очень далеко не гегемон как Бразилия, Аргентина, Австралия, Япония в своих зонах отбора. Как жаль что мы скоро попрощаемся с таким великим футболистом(
DXTK
DXTK
сегодня в 22:08
Ну.....посмотрим на этого рекордсмена на ЧМ......последний визит Роналду на мундиаль 22 закончился 1 голом и тот был с левого пендаля......а так условная Армения это статистические клиенты португала.......жаль что подобных проходных соперников на ЧМ не будет......

PS Роналду рекорд побьет.....в следующей игре ждем два пендаля........и Руис не устоит........вон в италии какой то дед в 82 года в футбол играет на воротах и Роналду до старости будет в сборной на ЧМ ездить........ а что тут такого сложного стоишь себе возле ворот соперника и ждешь ........ может за это время и золото возьмет. Месси то уже впереди его........ и чемпион мира))))) а португал все никак.....
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 22:07
Роналду-уникальный футболист. Если Португалия в 26 году не выиграют ЧМ, не удивлюсь, что он ещё в 2030 будет играть. И так пока не победит...
ZLF
ZLF
сегодня в 21:57
Куда ему до Месси...
Nenash
Nenash
сегодня в 21:53
К чему это, если в ПО ЧМ одни нули?.. 🤭
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:51
До Месси ему всё равно очень далеко. А всем остальным до Роналду очень далеко.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:51
Желаю Роналду установить все рекорды!!!
