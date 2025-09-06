Роналду забил 942-й гол в карьере и находится в шаге от повторения рекорда

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче отбора ЧМ-2026 против Армении. Таким образом, на счету португальца теперь 942 гола за карьеру.
Также Роналду осталось забить 1 гол, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории отбора ЧМ гватемальцем Карлосом Руисом, у которого 39 голов в отборе ЧМ.
Стоит отметить, что у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси после недавнего дубля в матче с Венесуэлой 36 мячей в отборах к ЧМ, однако аргентинец не сыграет в последнем туре южноамериканского отборочного турнира, а потому уже не сможет улучшить свой рекорд, если только не примет участия в матчах квалификации к ЧМ-2030.
это еще учесть, что Португалия, хоть и сильная - но очень далеко не гегемон как Бразилия, Аргентина, Австралия, Япония в своих зонах отбора. Как жаль что мы скоро попрощаемся с таким великим футболистом(
это еще учесть, что Португалия, хоть и сильная - но очень далеко не гегемон как Бразилия, Аргентина, Австралия, Япония в своих зонах отбора. Как жаль что мы скоро попрощаемся с таким великим футболистом(
PS Роналду рекорд побьет.....в следующей игре ждем два пендаля........и Руис не устоит........вон в италии какой то дед в 82 года в футбол играет на воротах и Роналду до старости будет в сборной на ЧМ ездить........ а что тут такого сложного стоишь себе возле ворот соперника и ждешь ........ может за это время и золото возьмет. Месси то уже впереди его........ и чемпион мира))))) а португал все никак.....
PS Роналду рекорд побьет.....в следующей игре ждем два пендаля........и Руис не устоит........вон в италии какой то дед в 82 года в футбол играет на воротах и Роналду до старости будет в сборной на ЧМ ездить........ а что тут такого сложного стоишь себе возле ворот соперника и ждешь ........ может за это время и золото возьмет. Месси то уже впереди его........ и чемпион мира))))) а португал все никак.....