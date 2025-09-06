Роналду забил 942-й гол в карьере и находится в шаге от повторения рекорда

1757184154

сегодня, 21:42

Форвард сборной Португалии сделал дубль в матче отбора ЧМ -2026 против Армении. Таким образом, на счету португальца теперь 942 гола за карьеру.

Также Роналду осталось забить 1 гол, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории отбора ЧМ гватемальцем Карлосом Руисом, у которого 39 голов в отборе ЧМ .