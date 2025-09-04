  • Поиск
Сборная России впервые с ноября 2022 года не забила в матче ни одного мяча

вчера, 22:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Сборная России по футболу не забила ни одного мяча в ворота соперника в товарищеском матче впервые с ноября 2022 года.

В четверг российские футболисты сыграли вничью с командой Иордании (0:0). Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве. последний раз российская команда уходила с поля без забитых мячей 20 ноября 2022 года в выездном матче со сборной Узбекистана (0:0). Россияне поражали ворота соперников 15 игр подряд.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях с конца февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. 7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Источник: itar-tass.com Фото: Михаил Шапаев, РФС
Брулин
Брулин
вчера в 22:48
Невнимательному зрителю могло показаться, что Михаил Шуфутинский выступал под фонограмму. Но на самом деле это ансамбль "Сборная России" и ее солист выступали под фанеру изображая футболистов и делая под шум стадиона движения, похожие на футбол.
alexgurzan
alexgurzan ответ Роман313 (раскрыть)
вчера в 22:47
Перестройка.
Роман313
Роман313 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:44
Понял. Спасибо за инфо! А с чем связано, не в курсе?
p94fhhxfuusz
p94fhhxfuusz
вчера в 22:43
Вероятно сбился прицел!!!
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:41
Карпин-не тренер,а ху..плёт!Какая сборная??Какое Динамо??Дилетант и хам!Надо,тех,кто его посватал на Сборную-проверить по полной!Вредительство!
Брулин
Брулин
вчера в 22:33
Будет лимит, с Сан Марино нули катать будут
alexgurzan
alexgurzan ответ Роман313 (раскрыть)
вчера в 22:31
https://www.soccer.ru/blogs/records
Пока новых статей просто нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:29
Иорданцы ещё не выставили сильный состав.. так что ничья предсказуема. Матч был с участником ЧМ 2026
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:19
Было бы справедливо ещё и пропустить парочку
Роман313
Роман313
вчера в 22:17
Ребят, а что с блогами (статьями) на сайте? Они где-то в другом месте на сайте? Или их пока вообще нет?
