Тренер «Крыльев Советов» хочет, чтобы Раков забил больше 10 мячей в сезоне

1756710007

вчера, 10:00

Футболист самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков способен забить больше 10 мячей в этом сезоне, у него есть для этого потенциал. Такое мнение высказал главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев.

20-летний Раков перешел в «Крылья Советов» из московского «Локомотива» на правах аренды. В текущем сезоне он забил 5 мячей в 8 матчах во всех турнирах.

«Почему стал забивать так много? Парню не доставало игровой практики. В „Крыльях Советов“ у него есть определенное доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы. Я бы хотел, чтобы он забил больше 10 мячей в этом сезоне. У него потенциал есть для этого», — сказал Адиев.