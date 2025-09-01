 
Тренер «Крыльев Советов» хочет, чтобы Раков забил больше 10 мячей в сезоне

вчера, 10:00

Футболист самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков способен забить больше 10 мячей в этом сезоне, у него есть для этого потенциал. Такое мнение высказал главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев.
20-летний Раков перешел в «Крылья Советов» из московского «Локомотива» на правах аренды. В текущем сезоне он забил 5 мячей в 8 матчах во всех турнирах.
«Почему стал забивать так много? Парню не доставало игровой практики. В „Крыльях Советов“ у него есть определенное доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы. Я бы хотел, чтобы он забил больше 10 мячей в этом сезоне. У него потенциал есть для этого», — сказал Адиев.

Alex_67
Alex_67
вчера в 12:40
Лишь бы не зацикливался на этой цифре, а работал на свою новую команду - нужно и передачи отдавать. Главное, чтобы хорошо играя на поле, Вадим не думал, что так он мстит Локомотиву. Футбол должен быть выше этого. Желаю Ракову перевыполнить план тренера!!!
x4cfrj4neg8f
x4cfrj4neg8f
вчера в 11:52
Это вполне реальная задача
Гость
