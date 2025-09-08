  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначения

Португалец Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

сегодня, 12:08

Португалец Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Азербайджанской ассоциации футбольных федераций.

Отмечается, что контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию. Следующий матч азербайджанская сборная проведет 9 сентября, в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года азербайджанцы примут команду Украины. В первом матче отборочного турнира сборная Азербайджана со счетом 0:5 на выезде проиграла исландцам.

Сантушу 70 лет, он возглавлял сборную Азербайджана с 2024 года. Ранее он руководил португальскими «Порту», «Спортингом», «Бенфикой», греческими АЕКом, ПАОКом и «Панатинаикосом», возглавлял сборные Португалии, Греции и Польши. Под его руководством сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы в 2016 году, в 2019 году команда выиграла Лигу наций.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер сборной Казахстана подает в отставку после разгрома от Бельгии
Сегодня, 06:29
ОфициальноЕвсеев возглавил «Черноморец»
05 сентября
Испанец Диас стал новым главным тренером футбольного клуба «Родина»
04 сентября
В «Сочи» назвали срок контракта с главным тренером Осинькиным
04 сентября
Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавил «Атлетико Минейро»
03 сентября
Карпин заявил, что готов уйти из «Динамо»
02 сентября
 
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:33
Сантушу давно пора на покой и заслуженный отдых. Он еле как ходит уже, о каких тренировках может идти речь…
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:23
Бесконечное уважение Сантушу, но возраст берёт своё или место не его
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:19
Похоже не туда попал после таких клубов
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 