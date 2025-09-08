  • Поиск
Тренер сборной Казахстана подает в отставку после разгрома от Бельгии

сегодня, 06:29
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия6 : 0Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев, возглавивший команду после россиянина Станислава Черчесова, подает в отставку после гостевого поражения от сборной Бельгии со счетом 0:6 в матче 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

«Хочу сказать коротко. Все, что произошло, это поражение беру на себя. Это моя вина. <...> Все на себя беру. Напишу [заявление], подам в отставку. По приезде сразу сообщу президенту и руководству [Казахстанской федерации футбола]», — сказал Алиев на послематчевой пресс-конференции в Брюсселе. Видео заявления Алиева приводится Казахстанской федерацией футбола в ее Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Сборная Казахстана после пяти сыгранных матчей остается с тремя очками и занимает четвертое место в группе. Казахстанский специалист возглавил национальную команду в январе вскоре после отставки россиянина Станислава Черчесова.

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

9fk38fqgx2vb
9fk38fqgx2vb
сегодня в 09:37
С таким счетом проигрывать зазорно любой команде.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:53
Всё беру на себя и уношу ноги, неустойка если есть тоже надо не забыть взять
z4gy4hnujd3m
z4gy4hnujd3m
сегодня в 08:48
Поражение вроде как не сенсация, большой счёт пугает
112910415
112910415
сегодня в 08:28
на багаже Саламыча ...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:27
Судя по информации от СМИ, говорили о возможной отставке тренера, если проиграют сб. Бельгии с крупным счётом. То есть не сам проигрыш от Бельгии, а счёт крупный... Но Алиев не стал держаться за пост главного тренера, в отличие от некоторых тренеров, которых если не уволишь, сами не уходят...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:27
Но журналисты скажут, что Алиев был хорош в интервью на казахском языке))) ведь это главное в футболе.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:21
Это не твоя вина, бро. Это просто КДБ слишком хорош. А Вороговский и Мужиков ничем не хуже Салемакерса и Тилеманса.
