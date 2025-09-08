Тренер сборной Казахстана подает в отставку после разгрома от Бельгии

1757302164

сегодня, 06:29

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев, возглавивший команду после россиянина Станислава Черчесова, подает в отставку после гостевого поражения от сборной Бельгии со счетом 0:6 в матче 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

«Хочу сказать коротко. Все, что произошло, это поражение беру на себя. Это моя вина. <...> Все на себя беру. Напишу [заявление], подам в отставку. По приезде сразу сообщу президенту и руководству [Казахстанской федерации футбола]», — сказал Алиев на послематчевой пресс-конференции в Брюсселе. Видео заявления Алиева приводится Казахстанской федерацией футбола в ее Instagram (запрещен в РФ , принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Сборная Казахстана после пяти сыгранных матчей остается с тремя очками и занимает четвертое место в группе. Казахстанский специалист возглавил национальную команду в январе вскоре после отставки россиянина Станислава Черчесова.

