Россия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Сочи» назвали срок контракта с главным тренером Осинькиным

вчера, 13:59

Футбольный клуб «Сочи» заключил контракт с главным тренером Игорем Осинькиным до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил «Спорт-Экспрессу», что Осинькин сменил Роберта Морено на посту главного тренера клуба. Испанец тренировал команду с декабря 2023 года.

Осинькину 60 лет, с июля 2020 года он возглавлял самарские «Крылья Советов» и покинул клуб после окончания прошлого сезона. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет. По ходу карьеры Осинькин возглавлял краснодарскую «Кубань» и московский «Чертаново».

После семи туров Мир — Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Nipper
Nipper
вчера в 18:32
Желаю удачи Игорю Витальевичу!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:12
Дай бог ...
