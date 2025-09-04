Испанец Диас стал новым главным тренером футбольного клуба «Родина»

1756992833

вчера, 16:33

Испанец Хуан Диас назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба «Родина», который выступает в Лиге Пари (Первой лиге). Об этом сообщает пресс-служба «Родины».

5 августа в отставку с поста главного тренера «Родины» ушел словенец Зоран Зелькович. Его обязанности на протяжении пяти матчей исполнял Барсег Киракосян.

В штаб 47-летнего Диаса вошли старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.

Диас с 2018 по 2025 год работал в системе испанской «Севильи».

После 8 туров «Родина» набрала 10 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.