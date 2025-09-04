  • Поиск
Испанец Диас стал новым главным тренером футбольного клуба «Родина»

вчера, 16:33

Испанец Хуан Диас назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба «Родина», который выступает в Лиге Пари (Первой лиге). Об этом сообщает пресс-служба «Родины».

5 августа в отставку с поста главного тренера «Родины» ушел словенец Зоран Зелькович. Его обязанности на протяжении пяти матчей исполнял Барсег Киракосян.

В штаб 47-летнего Диаса вошли старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.

Диас с 2018 по 2025 год работал в системе испанской «Севильи».

После 8 туров «Родина» набрала 10 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Родина
Источник: itar-tass.com
6wscagdx9tbu
6wscagdx9tbu
вчера в 20:41
Букву пропустили? Не диас, а диМас)
4kj2xb8a6bem
4kj2xb8a6bem
вчера в 20:39
Испанская родина, получается?)
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:56
Родина - такое красивое название... Раньше оно к чему-то ещё и обязывало бы. Черт побери, неужели нельзя было хоть Родину обеспечить собственными кадрами? И это в Москве? Где только в РПЛ несколько клубов имеют московскую прописку? Только из числа лавочников можно набрать приличную команду. Тоже самое и с российскими тренерами, их много шляется по столице, некоторые постоянно сидят в студии Матч ТВ. Мостового не предлагаю, но недавно читал, что Жирков ищет работу тренера. Министерство Спорта могло бы легко отрегулировать вопрос, просто запретить иностранным тренерам работать в Первой Лиге, пока есть свои, безработные.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:51
Московским клубом Родина вновь руководит иностранец - может хоть команду попробовать Победой назвать...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:48
Если Родина выйдет в премьер лигу, Мостовой найдет что сказать о Диасе)))
