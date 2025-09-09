Миранчук был рад сказать в США, что Овечкин является его соотечественником

Рекорд капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина много обсуждался в США, полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку задавали про него вопросы. Об этом Миранчук рассказал в интервью журналистам.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов.
«Я с Сашей Овечкиным не виделся. Но про его рекорд шумело везде. Очевидно, что такая реакция должна быть, потому что такое событие, такой игрок, — сказал Миранчук. — Очень много говорили. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны».
«Конечно, меня спрашивали о нем. Такое событие все-таки. Люди в США спортивные, любят все виды спорта, хоккей. Конечно, разговаривали», — добавил он.