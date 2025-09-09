  • Поиск
Миранчук был рад сказать в США, что Овечкин является его соотечественником

вчера, 10:00

Рекорд капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина много обсуждался в США, полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку задавали про него вопросы. Об этом Миранчук рассказал в интервью журналистам.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов.

«Я с Сашей Овечкиным не виделся. Но про его рекорд шумело везде. Очевидно, что такая реакция должна быть, потому что такое событие, такой игрок, — сказал Миранчук. — Очень много говорили. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны».

«Конечно, меня спрашивали о нем. Такое событие все-таки. Люди в США спортивные, любят все виды спорта, хоккей. Конечно, разговаривали», — добавил он.

lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:18
Одно интервью раздробили по задаваемым вопросам. Вот и получилось много.)
ngympgk4xfk3
ngympgk4xfk3
вчера в 12:11
Саню там все знают, что не скажешь про Алексея
udy49f7fc24g
udy49f7fc24g
вчера в 11:21
Напоминает встречу из детства с местными при "транзите" через соседний район - "Пацаны, да я тут у вас Саню Щербатого знаю!")
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:19
Что-то много стало Миранчука? Никак готовит своё возвращение в Россию?
112910415
112910415
вчера в 11:00
Ови тоже про Миранчука всем хвалится )
Гость
