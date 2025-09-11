Минспорт не собирается вводить потолок зарплат в российском футболе

Министерство спорта России не собирается вводить потолок зарплат в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Во время Восточного экономического форума Дегтярев допустил, что обсудит с клубами РПЛ потолок зарплат.
«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду, — сказал Дегтярев. — Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержку как министр и председатель Олимпийского комитета России. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит [на легионеров], а все остальное, связанное с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз».
Встреча Дегтярева с клубами РПЛ должна была состояться 9 сентября, однако из-за плотного графика министра была перенесена. 11 сентября он сообщил, что новая дата будет объявлена в ближайшее время.