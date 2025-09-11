  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Минспорт не собирается вводить потолок зарплат в российском футболе

вчера, 12:00

Министерство спорта России не собирается вводить потолок зарплат в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Во время Восточного экономического форума Дегтярев допустил, что обсудит с клубами РПЛ потолок зарплат.

«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду, — сказал Дегтярев. — Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержку как министр и председатель Олимпийского комитета России. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит [на легионеров], а все остальное, связанное с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз».

Встреча Дегтярева с клубами РПЛ должна была состояться 9 сентября, однако из-за плотного графика министра была перенесена. 11 сентября он сообщил, что новая дата будет объявлена в ближайшее время.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Главный тренер «Сочи» Осинькин высказался о возможном ужесточении лимита
10 сентября
Семак выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
04 сентября
Дегтярев заявил об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ с сезона-2028/29
04 сентября
Карпин заявил, что не понимает, как в футболе внедрить потолок зарплат
02 сентября
Мажич поделился мнением о правилах игры рукой в футболе
01 сентября
В АПЛ впервые применили правило 8 секунд для вратарей
16 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Raper Olezha
Raper Olezha ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:10
Сайт ещё лет 5-7 назад изменили
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 18:14
ну конечно,зачем делать то,что действительно нужно?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:51, ред.
Министр не стал касаться самой больной темы. Первопричины наших проблем в футболе. Это бюджетное финансирование профессионального футбола. Перекрой этот канал и все решится само собой и лимит и зарплаты.

Клубы должны зарабатывать сами. А владелец частного клуба зря платить не будет. Но это вопрос более высокого уровня полномочий, чем у Министра Спорта.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 15:22
Ждем стук снизу…
Брулин
Брулин
вчера в 14:24
Ждем новое поколение паспортистов
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:02, ред.
Ну закупайтесь печами тогда для наших Емель и готовьтесь к падению на днище мирового футбола
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:26, ред.
А что случится, если потолок зарплат, всё-таки, ввести? Ничего страшного не произойдёт.. Хочешь получать больше денег? Бери ручку, пиши резюме и отправляй его в самые богатые клубы Европы. В России слишком высокие зарплаты, по сравнению с другими странами. Если не хватает на жизнь, то можно критически пересмотреть свои потребности или попробовать себя в другой профессии. Кстати, минимальный размер зарплаты для футболистов тоже нужно определить. Если клуб не в состоянии его обеспечить, зачем он такой нужен?
112910415
112910415
вчера в 13:16
проблемы со связью ...
министру пока не удаётся узнать своё мнение по футбольным вопросам ! )
therapy
therapy ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:47
Они и так не бегают... в перспективе у нас будет Чемпионат Дании... Вливать деньги надо в футбол, а не вытаскивать...
sihafazatron
sihafazatron ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:38, ред.
Здравствуйте. Да в целом поменялся дизайн. Раньше слева всегда были новости, а щас там матчи....непривычно все. Остальное не смотрел. Просто не понятно зачем все менять было? Я уже привык к одному, а тут иначе
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:35
Здравствуйте. Что именно сложно находить?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:29
Что же так соккер изменили?? Вообще не найти ниче......
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:08, ред.
«Я не собираюсь вводить потолок зарплат» - "Я , Михаил I , Спортивный"...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02
Ну и правильно , а то футболисты вообще бегать перестанут...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 