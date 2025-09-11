Минспорт не собирается вводить потолок зарплат в российском футболе

1757581241

вчера, 12:00

Министерство спорта России не собирается вводить потолок зарплат в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Во время Восточного экономического форума Дегтярев допустил, что обсудит с клубами РПЛ потолок зарплат.

«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду, — сказал Дегтярев. — Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержку как министр и председатель Олимпийского комитета России. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит [на легионеров], а все остальное, связанное с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз».