1757495939

вчера, 12:18

Возможное ужесточение лимита в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) создаст несколько дополнительных рабочих мест для российских футболистов, оно отразится на 4-5 клубах лиги. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер футбольного клуба «Сочи» Игорь Осинькин.

«Ужесточение лимита отразится на 4-5 клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на „Рубине“ и „Ахмате“. Но для остальных ничего не изменится — у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев. Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе» — сказал Осинькин.