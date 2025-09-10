Главный тренер «Сочи» Осинькин высказался о возможном ужесточении лимита

Возможное ужесточение лимита в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) создаст несколько дополнительных рабочих мест для российских футболистов, оно отразится на 4-5 клубах лиги. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер футбольного клуба «Сочи» Игорь Осинькин.
«Ужесточение лимита отразится на 4-5 клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на „Рубине“ и „Ахмате“. Но для остальных ничего не изменится — у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев. Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе» — сказал Осинькин.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.