Главный тренер «Сочи» Осинькин высказался о возможном ужесточении лимита

вчера, 12:18

Возможное ужесточение лимита в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) создаст несколько дополнительных рабочих мест для российских футболистов, оно отразится на 4-5 клубах лиги. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер футбольного клуба «Сочи» Игорь Осинькин.

«Ужесточение лимита отразится на 4-5 клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на „Рубине“ и „Ахмате“. Но для остальных ничего не изменится — у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев. Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе» — сказал Осинькин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:19
Да не переживайте вы! Вот увидите, что ужесточение лимита обернётся тем, что футболисты из стран БРИКС перестанут считаться легионерами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:10, ред.
По смыслу он прав, но команд явно больше пяти. Примерно половина лиги будет вынуждена закупаться паспортистами...
