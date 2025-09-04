  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

вчера, 12:12

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что ужесточение лимита на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) не поспособствует развитию чемпионата. Об этом Семак заявил журналистам на пресс-конференции перед товарищеским матчем со швейцарским «Сьоном».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о желании ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до 10 иностранцев в заявке и 5 на поле. Сейчас клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Такие ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты в современной истории за последние 20-25 лет связаны со временем, когда лимит отсутствовал. Это в большей степени зависит от поколения талантливых и сильных игроков, которые формируют костяки наших клубов, сборной России. Лимит, к которому мы хотим вернуться, — мы это уже проходили. Мы становимся менее конкурентоспособными на европейской арене. Ну и для меня загадка, зачем делать лимит в лимите. Зачем приглашать игроков, которые не могут выйти на поле и будут сидеть и дублировать игроков, которые играют? Для меня это непонятная история», — заявил Семак.

9 сентября состоится собрание министра спорта с представителями Российского футбольного союза и РПЛ, на котором будет обсуждаться возможное ужесточение лимита.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дегтярев заявил об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ с сезона-2028/29
Вчера, 08:22
Карпин заявил, что не понимает, как в футболе внедрить потолок зарплат
02 сентября
Мажич поделился мнением о правилах игры рукой в футболе
01 сентября
В АПЛ впервые применили правило 8 секунд для вратарей
16 августа
Комличенко — о лимите на легионеров: «Лучше вырастить своих игроков»
15 августа
В РПЛ введут потолок зарплат. Блестящая идея, которую крайне сложно реализовать
13 августаRoman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии5
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:25, ред.
Не понимаю о чём тут вообще речь....
Почитаешь - обхохочешься.....
Прям "Даёшь уравниловку!!!"..))

Ничего не изменится...
Какая разница в чём богатые клубы будут превосходить остальные...в покупаемых бразильцах...или в покупаемых наших игроках...
Сильней от этого клубы точно не станут....ибо как уже сказал умный Аршавин...это лишний рост зарплат паспортистов и их искусственный дефицит.....

"Чистка" в Высшей лиге абсолютно никак не влияет на развитие талантливой молодёжи....
Как обычно....не с той стороны начали "порядки наводить".......
Сначала создайте базу для развития отечественной молодёжи....а потом уж и освобождайте для них места изгнанием легионеров....

(касаемо госбюджета...вообще такие тут памфлеты...диву даёшься..."убрать"..."отобрать"..."запретить".....разрушать завсегда проще...)
Но об этом потом.....
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:21
И согласен и нет...)

1. "Дегтярев, никого не слушай,...", ну Вы даёте... А президента, он же и Верховный главнокомандующий!?

2. "Необходимо ужесточать лимит до трёх игроков на поле одновременно...."
А вот это в десятку - на праздники не надо будет искать "третьего"!)
Sergo81
Sergo81 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:06
Успех сборной СССР в первую очередь связан с наличием Киевлян в составе. Россия такой возможности не имеет. Это принципиальная разница в достижении результата.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:42
И когда соберетесь насчет легионеров, не забудьте про пиво на стадионах обсудить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:18
Именно оттуда , сверху эта инициатива и пошла. Бюджет страны на пределе, пора сокращать нецелевые расходы. Лимит, потолок и частные клубы- вот линия партии.
cska1948
cska1948 ответ Yari G (раскрыть)
вчера в 22:17
Я просил рассказать о достижениях сборной России, а вы мне перечислили то, что я и без вас знаю.
johncamp
johncamp ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:46
При чём тут Серёжа, это министр спорта не понимает, вот в чём беда, а лимитом ни одного футболиста не вырастишь, работать надо, в первую очередь чиновникам, которые решают все проблемы запретами, а не делом
Yari G
Yari G ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:29
1956, 1960, 1966, а потом что? Ах да, целых три кубка кубков и два полуфинала кеч. Слабо даже на фоне Румынии и Югославии. Но да, это же был величайший чемпионат без легионеров и тд.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:28
Если Дягтереву не укажут на своё место более влиятельные люди из окружения президента, то лимит будет принят.
Yari G
Yari G
вчера в 21:25
С ресурсами зенита даже я бы как главный тренер 3-5 чемпионатов выиграл. Вот и будет проверка Богдановичу, тренер или физрук с бюджетом
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 21:14
Свои вообще играть не умеют что-ли?
Termez Zidan
Termez Zidan ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:10
Да никаких,но если помните какая игра была финале олимпиады,где наши Бразилию выиграли и помню одну игру Торпедо Москва играла в гостях с Монако Франция,Торпедо тогда выиграло на выезде.
valt134
valt134
вчера в 20:46
Да мы как-то и не удивились.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:36
А самое главное там нет государственного финансирования профессионального футбола. Профессионалы сами должны зарабатывать, а не сидеть на шее у бюджета как у нас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:34
Аршавин сейчас чиновник государственного клуба, сидящий на окладе у бюджета. Что он еще может говорить?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
вчера в 19:57
А ты лучше поинтересуйся где то в мире еще кормит государство профессиональный футбол? Везде клубы сами зарабатывают, а у нас почти вся РПЛ и вся ФНЛ сидят на шее у страны. Покупай футбольный клуб и корми легов из своего кармина. А если из бюджета то лимит и очень жесткий
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:52
Я пишу как должно быть (по моему), а не как будет. В настоящее время почти все нужное и хорошее - это фантастика.
cska1948
cska1948 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 19:50
Без легионеров в клубах и без игр в еврокубках сборная СССР становилась олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, играла в полуфинале и матче за третье место на чемпионате мира. А теперь вы расскажите нам про успехи сборной России при наличии легионеров в командах и участии в еврокубках. Надо делать не голословные заявления, а подтверждать их фактами из жизни. Ну, давайте, перечисляйте достижения сборной России.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:49
Так Семак и с легионерами не первый......
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:40
По информации на 2 июня 2025 года, Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в Санкт-Петербургском футбольном клубе «Зенит».
----------------------
Так что Аршавин сейчас говорит не как частное лицо, а как официальный представитель ФК "Зенит". И естественно, что он защищает интересы клуба. А то, что "Зенит" не заинтересован в ужесточении лимита, и по какой причине, вы и сами прекрасно понимаете.
Palex
Palex ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:21
Соглашусь
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:11
Аршавин деньги получает, Дегтярёв выделяет( как чиновник, пример). Поэтому и позиции разные.
Sergo81
Sergo81 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 19:08
А вы о какой практике говорите? Где показала? Есть конкретные примеры?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 18:07
И лимит и госфинансирование надо убрать совсем. Эти вещи несовместимы с рынком и свободной конкуренцией и мешают развиваться. Зачем клубу развивать молодежь, продавать игроков, зарабатывать деньги, если госкорпорация их итак даст и можно купить готового иностранца или россиянина.
d1metras
d1metras
вчера в 17:54
Ну с Семаком понятно. Там бразилов вагонами везут. А так если в общих чертах,как показывает практика из ужесточения лимитов - ничего хорошего не выходит. Только лишь в стране появится ещё одно поколение бесперспективных 20 летних миллионеров,которые пальцы гнут от своих бешеных зарплат и контрактов. Если уж вводить новый лимит то одновременно и потолок зарплат(АДЕКВАТНЫХ) для своих игроков. А то так и будем смотреть не футбол а игру бей-беги с их участием.. или хуже того тяни-толкай.
Futurista
Futurista
вчера в 17:54
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:49
Легионеров надо выбирать хороших а не кого попало.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:34
Аршавин сегодня ответил на слова Дегтярёва :
«На мой взгляд, жесткий лимит — это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке»

Аршавин - спортсмен ,футболист.
Дегтярёв - инженер, юрист.
sv_1969
sv_1969 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 17:28
Я лично против лимита, но при условии, что в нашем чемпионате будут играть футболисты уровня Халка, Промеса,Вагнер Лава ....хотя бы. Но никак не тот шлак, который играет сейчас!
Так вот и получается что игроки этого уровня не будут у нас играть пока нет ЕК! А этот шлак и за такие деньги не нужен! И я с Вами в этом согласен на все 10000%! Вот и тогда нужен лимит с потолком зарплат! Хочешь получать больше и играть в ЕК паши в надежде что позовут в европу! Как то так!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:09
Сергей, вернись в Уфу , там сейчас три легионера в команде, а не 15ть когда ты ее тренировал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 