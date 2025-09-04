Семак выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

1756977144

вчера, 12:12

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» считает, что ужесточение лимита на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) не поспособствует развитию чемпионата. Об этом Семак заявил журналистам на пресс-конференции перед товарищеским матчем со швейцарским «Сьоном».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о желании ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до 10 иностранцев в заявке и 5 на поле. Сейчас клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Такие ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты в современной истории за последние 20-25 лет связаны со временем, когда лимит отсутствовал. Это в большей степени зависит от поколения талантливых и сильных игроков, которые формируют костяки наших клубов, сборной России. Лимит, к которому мы хотим вернуться, — мы это уже проходили. Мы становимся менее конкурентоспособными на европейской арене. Ну и для меня загадка, зачем делать лимит в лимите. Зачем приглашать игроков, которые не могут выйти на поле и будут сидеть и дублировать игроков, которые играют? Для меня это непонятная история», — заявил Семак.