Карпин заявил, что не понимает, как в футболе внедрить потолок зарплат

1756831886

вчера, 19:51

Главный тренер сборной России не понимает практического смысла потолка зарплат в футболе. Об этом он заявил журналистам.

«Не понимаю, как это работает и может работать в открытой лиге. В КХЛ (Континентальной хоккейной лиге — прим.) вроде как понятно. Можно будет обойти? Чтобы что-то обойти, нужно запретить. Я не понимаю практического смысла», — сказал Карпин.

«Мое мнение по лимиту [на легионеров] не поменялось. Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки — Кирилл Глебов, Александр Черников, Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас», — добавил он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил «Коммерсанту», что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Также министр допустил введение потолка зарплат в чемпионате России.