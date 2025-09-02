 
Карпин заявил, что не понимает, как в футболе внедрить потолок зарплат

вчера, 19:51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не понимает практического смысла потолка зарплат в футболе. Об этом он заявил журналистам.

«Не понимаю, как это работает и может работать в открытой лиге. В КХЛ (Континентальной хоккейной лиге — прим.) вроде как понятно. Можно будет обойти? Чтобы что-то обойти, нужно запретить. Я не понимаю практического смысла», — сказал Карпин.

«Мое мнение по лимиту [на легионеров] не поменялось. Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки — Кирилл Глебов, Александр Черников, Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас», — добавил он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил «Коммерсанту», что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Также министр допустил введение потолка зарплат в чемпионате России.

Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:47
Анатолий и Ангел спасибо за ёмкий ответ))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:57, ред.
Так это непонимание откуда происходит? От незнания? Или от iq ниже среднего? В первом случае можно погуглить, а вот во втором нужно дальше идти готовить Динамо к выходу в пердив
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 20:56
Недавно видел, дак там трое или четверо из Спартака, который едва обыграл последнюю команду чемпионата. С помощью пенальти (двух)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 20:42
Газпром запретил, т.к. игроки Зенита чаще попадали не в ту сборную, что Миллер хотел.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 20:39
Может подскажет кто, а теперь нет символических сборных и антисборных в РПЛ?
cska1948
cska1948
вчера в 20:32
Судя по работе Карпина в ДМ он не только в потолке зарплат не понимает,но и в самом футболе, как тренер, тоже не силён.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
вчера в 20:28
Сытый голодного не разумеет.
(с) Народная мудрость
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:22
Карпин совсем не в теме, или тупит? Он не понимает, что практически весь наш профессиональный футбол сидит на шее у странны. т.е. на бюджете, как и врачи и учителя. Профессионалы футболисты не зарабатывают даже чтобы себя содержать. Вполне логично, что у государства есть заботы поважнее поэтому оно ( гос-во) и вводит потолок для клуба. А внутри клуба решайте кому то 100 руб, кому то 10, а кому то 1000. Сейчас Газпром , ВТБ и РЖД тратят на свои клубы огромные деньги и это не нормально, т.к. никому не нужно. Не надо Карпину включать простака и в вопросе лимита. Легионеры либо очень дорогие, что никому не нужен, либо мусор по дешевке. Бюджетные деньги должны идти не на госарбайтеров, а на детский и массовый футбол. Промышленность извлекла пользу от санкций, а футбол в лице РФС продолжает безумные и бесполезные траты. Я думаю хватит. И потолок и жесткий лимит нужны.
tdnxd7krjp43
tdnxd7krjp43
вчера в 20:08
Значит просто будут оклады!!??
Гость
