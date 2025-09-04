  • Поиск
Дегтярев заявил об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ с сезона-2028/29

вчера, 08:22

Лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/29 будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий, — сказал Дегтярев. — Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. 9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую премьер-лигу, клубы, все руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат »5 на 10« в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж. Это вопрос регионов, а регионы у нас отвечают за развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ. Поэтому разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий».

Ранее Дегтярев сообщил «Коммерсанту», что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

cska1948
cska1948 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 19:12
Скажу только одно. Советский футбол был гораздо сильнее, чем футбол современной России, и без всяких легионеров. То же самое и с хоккеем, и с баскетболом. Посмотрите, сколько раз чемпионами Европы были советские баскетболисты и сколько раз российские. Вы можете объяснить, почему, имея конкуренцию в лице легионеров, российский спорт стал хуже советского, в котором легионеров не было? Вряд ли вы это объясните. А я вам объясню это двумя словами: легионеры - ЗЛО российского спорта. Не верите мне, посмотрите успехи сборных Советского Союза и сравните с успехами российских сборных.
Муравьед
Муравьед
вчера в 15:46, ред.
До сезона 2028/29 легионерам можно не волноваться .
Сп62
Сп62
вчера в 13:20, ред.
Плакали, плакали о засилье легионеров, теперь стали плакать об их запрете. Истина, как говорят, посредине. Думаю, что пять качественных легионеров способны усилить любую команду, а уж пол-команды набрать из достойных соотечественников тоже будет не сложно. Берите пример с Локомотива и не плачьте.
Nick Ch
Nick Ch ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:40
Забыл добавить, что ещё от лимита счастливы агенты россиян: теперь они комиссии будут поднимать… Скорее всего они и пролоббировали…
Nick Ch
Nick Ch ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:35, ред.
Такими методами, это не про «решение» футбола, а его убийство. Печально, что так и не выучили урок с лимитом и его последствиями, что ни к чему кроме эффекта «паспортистов» он не ведёт. Российские футболисты будут на вес золота с соответствующими окладами, которые смогут потянуть несколько клубов всего, остальные будут загибаться. Развитие без конкуренции невозможно, без неё будет только стагнация - так работает человеческая психология. Если конкурентов на позицию нет или мало, то можно и пешком…
112910415
112910415
вчера в 11:10
" государство цель определит ... никаких дискуссий "
без комментариев
Брулин
Брулин
вчера в 10:46
ВООТ!
Вся проблема в том, что по любому вопросу жизни общества в РФ не ведется никаких дискуссий - сверху спускают в приказном порядке "в работу"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:34
Рано или поздно, но российские команды будут допущены к еврокубках и отбора на ЧМ и ЧЕ...и тогда увидим реальный уровень так называемых топовых клубов рпл. И снова будут изменения лимита.
cska1948
cska1948
вчера в 09:26
Наконец-то развитие детско-юношеского футбола стали решать на государственном уровне.
adekvat
adekvat
вчера в 09:14
Началось, три четыре клуба будут забирать себе лучших, остальные боль моль из за паспорта будут вату по полю катать.
Шуня771
Шуня771
вчера в 09:12
Значит Зенит надеется отпраздновать юбилей в этом году!)
6c6235uyv4et
6c6235uyv4et
вчера в 09:09
