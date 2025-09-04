Дегтярев заявил об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ с сезона-2028/29

1756963338

вчера, 08:22

Лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/29 будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий, — сказал Дегтярев. — Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. 9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую премьер-лигу, клубы, все руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат »5 на 10« в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж. Это вопрос регионов, а регионы у нас отвечают за развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ . Поэтому разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий».

Ранее Дегтярев сообщил «Коммерсанту», что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.