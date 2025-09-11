  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

Клуб Медиалиги «Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России

вчера, 18:53
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Салют (Белгород)СалютМатч завершен

Клуб Медиалиги «Амкал» со счетом 2:1 обыграл белгородский «Салют» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Давид Папикян (44-я минута) и Леон Сабуа (75). У «Салюта» отличился Николай Бояркин (31).

В стартовом составе «Амкала» вышел бывший председатель правления петербургского «Зенита» 70-летний Александр Медведев, который стал самым возрастным игроком в истории Кубка России и провел на поле 23 минуты.

«Амкал» является одним из двух клубов Медиалиги, продолжающих участие в турнире — позднее в четверг свой матч третьего раунда проведет «Броук Бойз». Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов» — в прошлом сезоне «Амкал» на этой стадии уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные «Химки» (0:2).

В следующем раунде «пути регионов» «Амкал» встретится с красноярским «Енисеем».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная Бразилии потерпела первое поражение при Анчелотти
10 сентября
Колумбия обыграла Венесуэлу в матче с девятью голами
10 сентября
Аргентина уступила Эквадору в матче отбора ЧМ-2026
10 сентября
Франция одержала волевую победу над Исландией
09 сентября
Португалия одолела Венгрию в матче отбора ЧМ-2026
09 сентября
Сербия дома пропустила пять голов от Англии
09 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:36
Других новостей про футбол наверное не нашлось.... жаль что такой пиар непонятно чего.
Брулин
Брулин
вчера в 20:06
Медведев о заряде «Амкал» – позор российского футбола»: «Я не слышал, по счастью. А то бы им плохо пришлось»
112910415
112910415
вчера в 19:29
В следующем матче кого-то 90-летнего выпустят?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:18, ред.
Можно кого угодно командам заявить для игры в данном турнире ???
Или есть определённые правила в заявках игроков на игры??
t0s1k
t0s1k
вчера в 19:15
салют уверено лидирует в своей лиги обыгрывая всех, а тут за амкал ещё дед какойто играл и всеравно 2-1 проиграл, чё за...???
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:06, ред.
Стыдно за российский футбол после такого фарса, всмысле ещё стыднее чем было до, хотя казалось что уже и некуда
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 