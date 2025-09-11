Клуб Медиалиги «Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России

1757606001

вчера, 18:53

Клуб Медиалиги «Амкал» со счетом 2:1 обыграл белгородский «Салют» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Давид Папикян (44-я минута) и Леон Сабуа (75). У «Салюта» отличился Николай Бояркин (31).

В стартовом составе «Амкала» вышел бывший председатель правления петербургского «Зенита» 70-летний Александр Медведев, который стал самым возрастным игроком в истории Кубка России и провел на поле 23 минуты.

«Амкал» является одним из двух клубов Медиалиги, продолжающих участие в турнире — позднее в четверг свой матч третьего раунда проведет «Броук Бойз». Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов» — в прошлом сезоне «Амкал» на этой стадии уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные «Химки» (0:2).

В следующем раунде «пути регионов» «Амкал» встретится с красноярским «Енисеем».