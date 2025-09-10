  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Сборная Бразилии потерпела первое поражение при Анчелотти

вчера, 07:49
БоливияЛоготип футбольный клуб Боливия1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Бразилии проиграла команде Боливии со счетом 0:1 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу.

Единственный гол с пенальти на четвертой добавленной к первому тайму минуте забил Мигель Терсерос.

Сборная Бразилии потерпела первое поражение под руководством Карло Анчелотти. Итальянец возглавил команду 12 мая, после чего она одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Команда Боливии заняла седьмое место в южноамериканской отборочной группе и попала в стыковые матчи за право сыграть в финальной части чемпионата мира. Сборная Бразилии расположилась на пятой строчке, гарантировав ранее путевку на мундиаль.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Колумбия обыграла Венесуэлу в матче с девятью голами
Вчера, 04:35
Аргентина уступила Эквадору в матче отбора ЧМ-2026
Вчера, 04:35
Франция одержала волевую победу над Исландией
09 сентября
Португалия одолела Венгрию в матче отбора ЧМ-2026
09 сентября
Сербия дома пропустила пять голов от Англии
09 сентября
Холанд забил пять голов Молдавии в матче отбора ЧМ-2026
09 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:06
Сейчас в почете ачимонги,мадуеке,будуеке а раньше каждый второй были гонсалес,альварес,родригес
Ферганец
Ферганец
вчера в 16:49, ред.
Мужики скажите пожалуйста у вас тоже исчезает статьи и блоги?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:11, ред.
Пока бразильцы не натурализуют Батракова и Глушенкова - добра им не видать....и побед на ЧМ...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:39
Не слыхал таких, не интересовался...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:36, ред.
Толи дело Лино и Сантос - пачками топам ложат и функционально готовы, в отличии от Нея... (facepalm)
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:34
Какая там победа ) Они не факт , что из группы выйдут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:32
Если при жеребьёвке Бразилия получит в соперников из европейских сборных плюс Марокко или Япония ,, Бразилия даже не выйдет из группы... Но ничего, Анчелотти получит щедрую неустойку...как Сантуш от Азери
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:30
Тоже верно, есть такое дело...
А про существование Неймара я уже и забывать стал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
Он всем Барселонским не доверяет. Какие-то ноунеймы в нападении, а Неймара даже в составе нет.
Ерундой Карло занимается..., как по мне.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:27
Были времена, когда бразилы не брали в сборную Роналдиньо или Ромарио . А сейчас в команде ни одного игрока их уровня. Разве что Винисиус. Но раньше команда состояла сплошь из звезд. А не из одной звездочки
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:25
Понятно. Анчи не доверяет... Правильно делает, это не в Примере, пачками класть.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:21
Он не играл в старте. Вышел на 61-й минуте.
Dauletbek
Dauletbek ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:44
Да. Очень трудно настроится на победу, когда знаешь, что двумя ногами на чемпионате мира независимо от результата. А вот сопернику необходимо было побеждать, чтобы хоть какие-то шансы иметь.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:59
Зачем Анчелотти понадобился этот вояж в Южную Америку? Неужели не заработал денег на безбедную старость? Так нет, он решил еще и корни пустить – пристроил сына, тренером. Говорят, что с приходом итальянского специалиста в лучшую сторону изменилась сборная Бразилии... Не согласен, ничего не изменилось. Игроки, сплошные миллионеры, говорят только о деньгах и о том, кому достанется Золотой Мяч – больше всех ноют Винисиус и Рафинья. Какая ещё Боливия, они и думать про неё не стали, а она взяла и выиграла. Я видел взгляд Папы Карло. Именитый тренер не знает, что делать, как весь последний год в Реале. А ведь есть Неймар, который афиширует свою роль в назначении Анчелотти и сам по себе тоже проблема. Как решает проблемы Карло? Правильно, он уходит от них — пускает на самотёк. Говоря, что все хорошо, тренер врёт. Это ужасно, но у него нет плана завоевания Золота Чемпионата Мира по футболу 2026 года.
Nenash
Nenash
вчера в 10:29
Оказывается "всяким" Боливиям забивать не так просто.. Хе.. 🤭
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:25, ред.
Сейчас у Бразилии серьезный кадровый кризис. Команда по именам не такая уж сильная. Взять середину нулевых. Там в составе Бразилии играли настоящие монстры типа Роналдо, Кака, Роналдиньо и т.д. Да даже 10 лет назад команда была хороша по именам, а сейчас можно узнать разве что пару-тройку игроков из основного состава.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:36, ред.
С приглашением кроме Сантоса и Энрике других игроков из Зенита результаты будут ещё круче. Пора понять, что уровень футбола в РПЛ благодаря Газпрому почти нулевой.
Capral
Capral
вчера в 09:12
А что же грозный Рафинья не помог?
112910415
112910415
вчера в 09:03
не бывает такого, чтоб без поражений !
dje22fg9fu7g
dje22fg9fu7g
вчера в 09:01
Похоже впервые с 1994 года боливийцы снова попадут на Мундиаль. И снова в Штаты!
Брулин
Брулин
вчера в 08:59
Боливии просто очень сильно нужно было, а для Бразилии - это просто товарняк! У Боливия есть шанс попасти на ЧМ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 