Сборная Бразилии потерпела первое поражение при Анчелотти

1757479794

вчера, 07:49

Сборная Бразилии проиграла команде Боливии со счетом 0:1 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу.

Единственный гол с пенальти на четвертой добавленной к первому тайму минуте забил Мигель Терсерос.

Сборная Бразилии потерпела первое поражение под руководством Карло Анчелотти. Итальянец возглавил команду 12 мая, после чего она одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Команда Боливии заняла седьмое место в южноамериканской отборочной группе и попала в стыковые матчи за право сыграть в финальной части чемпионата мира. Сборная Бразилии расположилась на пятой строчке, гарантировав ранее путевку на мундиаль.