Португалия одолела Венгрию в матче отбора ЧМ-2026

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Венгрия и Португалия. Встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами у хозяев отметился Варга (21', 84'). За гостей забивали Бернарду Силва (36'), Роналду (58', пенальти) и Канселу (86').
По итогам встречи Венгрия имеет 1 очко, у гостей — 6 очков.
В следующем матче Венгрия сыграет 11 октября, соперником будет Армения. Португалия проведет следующий матч 11 октября (соперник — Ирландия).
пенальти законом не запрещены )
Криш в своём стиле: не получается особо игра впереди, он мячик венгру в руку запулил в штрафной. Пеналь, гол. Вот вам класс игрока.
Витинья не особо впечатлил. Мало обострял и частенько ошибался. А вот Канселу хорош. Пристреливался, а потом и третий соорудил: сам обокрал защитника, сам же открылся под удар. Поторопился мужик с арабами: и скорость и выносливость и дриблинг; всё при нём.
