Португалия одолела Венгрию в матче отбора ЧМ-2026

вчера, 23:45
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия2 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Венгрия и Португалия. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметился Варга (21', 84'). За гостей забивали Бернарду Силва (36'), Роналду (58', пенальти) и Канселу (86').

По итогам встречи Венгрия имеет 1 очко, у гостей — 6 очков.

В следующем матче Венгрия сыграет 11 октября, соперником будет Армения. Португалия проведет следующий матч 11 октября (соперник — Ирландия).

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:04
Выиграть выиграли, но слишком всё скрипело. Лёгкости нет ..
shlomo
shlomo
сегодня в 07:02
Отдать должное Венгрии.... боролись до конца.
112910415
112910415
сегодня в 06:11
у каждого свой путь ...
пенальти законом не запрещены )
ABir
ABir
сегодня в 01:07
Не без труда, но фаворит все же победил.
Nenash
Nenash
сегодня в 00:06
Авейровцы явно не претенденты на Мундиаль.. Молдован там не будет.. Хе.. 🤭😄
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:57, ред.
Португалы хорошо играли, но темп держали медленным, поэтому венгры не особо потели и напрягались.
Криш в своём стиле: не получается особо игра впереди, он мячик венгру в руку запулил в штрафной. Пеналь, гол. Вот вам класс игрока.
Витинья не особо впечатлил. Мало обострял и частенько ошибался. А вот Канселу хорош. Пристреливался, а потом и третий соорудил: сам обокрал защитника, сам же открылся под удар. Поторопился мужик с арабами: и скорость и выносливость и дриблинг; всё при нём.
