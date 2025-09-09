  • Поиск
Сербия дома пропустила пять голов от Англии

вчера, 23:40
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 Сербия дома проиграла Англии 0:5.

За гостей забивали Кейн (33'), Мадуэке (35'), Конса (52'), Гуэхи (75') и Рэшфорд (90', пенальти).

По итогам встречи Сербия имеет 7 очков, у гостей — 15 очков.

В следующем матче Сербия сыграет 11 октября, соперником будет Албания. Англия проведет следующий матч тоже 14 октября (соперник — Латвия).

p7xhnv2qx5zq
p7xhnv2qx5zq
сегодня в 05:51
Нельзя столько пропускать дома, даже от Англии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:48
Сербию, как будто, кто-то сглазил... Не идёт игра и всё.
arqk4kbn3vj5
arqk4kbn3vj5
сегодня в 03:48
Это фиаскю, братушки!
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 02:11
Сербия заслужила разгром, браво Англия.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:53
Англия сильна, конечно. Вымучивала по 1-0, 2-0 над андоррами и латвиями, но когда нужно - включилась и свернула сербов в бараний рог.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:14
Англия устроила полнейщий разгром Сербии !!!
Capral
Capral
вчера в 23:55
Ждал большего от Сербии, но с самого начала было видно, что игры, подобной на прошлом ЧЕ, у сербов не получится в этот раз. Как-то робко начали, без нужной агрессии. А вот англичане мощно начали, прибрали инициативу и планомерно начали осаду сербской крепости... Не без ошибок сербов, англичане забили в 1-м тайме, а во 2-м, играя в большинстве окончательно прибили обескровленного соперника. Вобщем, сегодня, команда Тухеля сыграла в другой футбол, не в тот, за который Томаса так критиковали в последнее время. Не буду впадать в ньюансы и разбирать игру на молекулы, поскольку при таком разгроме, особо говорить не о чем.
Только поздравлю Тухеля с уверенной победой, и пожелаю ему также успешно громить соперников и на ЧМ-2026!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:48
Сербы оказались очень гостеприимны)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:46
Ну всё, англичане все свои голы забили в этом году походу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:46
лучший матч англичан при Томаса Тухеля!
