Сербия дома пропустила пять голов от Англии

В матче отбора ЧМ-2026 Сербия дома проиграла Англии 0:5.
За гостей забивали Кейн (33'), Мадуэке (35'), Конса (52'), Гуэхи (75') и Рэшфорд (90', пенальти).
По итогам встречи Сербия имеет 7 очков, у гостей — 15 очков.
В следующем матче Сербия сыграет 11 октября, соперником будет Албания. Англия проведет следующий матч тоже 14 октября (соперник — Латвия).
Только поздравлю Тухеля с уверенной победой, и пожелаю ему также успешно громить соперников и на ЧМ-2026!!!!!!!
