Франция одержала волевую победу над Исландией

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Франция и Исландия. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились Мбаппе (45', пенальти) и Баркола (62'). За гостей забил Гудьонсен (21').
По итогам встречи Франция имеет 6 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче Франция сыграет 10 октября, соперником будет Азербайджан. Исландия проведет следующий матч 10 октября (соперник — Украина).
Исландцы повели себя довольно робко в самой концовке будто боялись пропустить имея на одного игрока больше ( хотя небольшая разница пропустить 2 или 3). Думал "навалятся", как частенько бывает у них в чемпионате не взирая на силу соперника бьются до конца.
Ну всё равно Молодцы "Северяне" в этом матче.
