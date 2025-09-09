Франция одержала волевую победу над Исландией

«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2025) В третьем туре чемпионата Германии «Айнтрахт» приедет в гости к «Байеру».

«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (9.09.2025) В четвертом туре АПЛ «Арсенал» принимает на своем поле «Ноттингем Форест». Мы

Латвия — Сербия. Прогноз матча квалификации на ЧМ 2026 (6.09.2025) Интересную встречу можно увидеть в очередном туре квалификации, где Латвия

Англия – Андорра. Прогноз на матч чемпионата квалификации ЧМ 2026 (6.09.2025) В очередном матче квалификации ЧМ 2026 Англия сыграет с Андоррой. Предлагаем