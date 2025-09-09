  • Поиск
Франция одержала волевую победу над Исландией

вчера, 23:50
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 1Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Франция и Исландия. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились Мбаппе (45', пенальти) и Баркола (62'). За гостей забил Гудьонсен (21').

По итогам встречи Франция имеет 6 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче Франция сыграет 10 октября, соперником будет Азербайджан. Исландия проведет следующий матч 10 октября (соперник — Украина).

a-league
a-league ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:36, ред.
Пена в ворота Исландии была тоже из разряда "не мытьём, так катаньем"
Варвар7
Варвар7 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 12:29
Это видел, затолкали вместе с вратарём , имел ввиду после этого момента было ещё несколько минут ( ведь добавили довольно много минут 7 - 8). Да и этот отменённый гол был забит скорее в следствии классической атаки (подача с фланга) , а не напора...
Исландцы повели себя довольно робко в самой концовке будто боялись пропустить имея на одного игрока больше ( хотя небольшая разница пропустить 2 или 3). Думал "навалятся", как частенько бывает у них в чемпионате не взирая на силу соперника бьются до конца.
Ну всё равно Молодцы "Северяне" в этом матче.
a-league
a-league ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:08
Так там и была концовка на 2-2, но второй гол Исландии в допах толерантно после ВАРа отменили
a-league
a-league
сегодня в 09:34, ред.
После такого судейства начинаю понимать почему на эмблеме у французов - петух. Пенальти, отмена гола на 90+, в общем всё по фэн-шую, как доктор прописал
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:22
Самую концовку, ждал " навал" от исландцев, а они как то " постеснялись", что ли...)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:43
Жалко второй гол исландцев отменили, вот было бы смеху. Ну а Мбаппе хоть пенки научился забивать, прогрессирует "суперзвезда"
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:08
А по статусу должны были выигрывать крупно.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:59
А черепашка только с пенальти теперь забивает?.....:)))))
gtpj5dazgb5w
gtpj5dazgb5w
сегодня в 06:59
Неплохо викинги вчера поупирались
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:58
Исландцы молодцы. Заставили французов побегать)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:16
Да уж... Как то не очень уверенно. Но три очка не пахнут
Nenash
Nenash
сегодня в 00:08
Щербатый в своей стихии.. 🤭
z64py9tvwe4f
z64py9tvwe4f
сегодня в 00:02
Скромная победа Франции!
