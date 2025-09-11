Смолов забил второй гол в двух матчах за «БроукБойз» в Кубке России

1757613574

вчера, 20:59

Нападающий забил гол в составе клуба Медиалиги «БроукБойз» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против подмосковного «Леон Сатурн».

Нападающий отличился на 63-й минуте. Этот гол стал для Смолова вторым в составе «БроукБойз», нападающий отличился в своем дебютном матче за московский клуб в игре второго раунда «пути регионов» Кубка России против курского «Авангарда» (2:1).

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «БроукБойз».