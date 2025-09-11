  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Кубок 2025/2026

Смолов забил второй гол в двух матчах за «БроукБойз» в Кубке России

вчера, 20:59
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)0 : 2Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойзМатч завершен

Нападающий Федор Смолов забил гол в составе клуба Медиалиги «БроукБойз» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против подмосковного «Леон Сатурн».

Нападающий отличился на 63-й минуте. Этот гол стал для Смолова вторым в составе «БроукБойз», нападающий отличился в своем дебютном матче за московский клуб в игре второго раунда «пути регионов» Кубка России против курского «Авангарда» (2:1).

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «БроукБойз».

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров в истории сборной Франции
10 сентября
Россия продлила беспроигрышную серию до 19 матчей
07 сентября
Депай — лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов
07 сентября
Роналду забил 942-й гол в карьере и находится в шаге от повторения рекорда
06 сентября
Мбаппе догнал Анри по голам за сборную Франции
06 сентября
Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на ЧМ в Южной Америке
05 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 09:41
вопили "Уноси" вроде))
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:57
За какую нить колонию мож поиграет)))
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:28
Это чудо "подающее надежды")))Динамо,Краснодар,Локо-кто то ещё))
Брулин
Брулин
вчера в 21:18
Чё там дети орут на трибунах
Невозможно разобрать из-за двух незатыкающихся комментаторов
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:13
Перестал бы он дурить и вернулся в футбол...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 