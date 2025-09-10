  • Поиск
Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров в истории сборной Франции

вчера, 08:49

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции по футболу.

Во вторник французы дома со счетом 2:1 обыграли команду Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Мбаппе забил один гол, который стал для него 52-м в составе национальной команды. По этому показателю он обошел нападающего Тьерри Анри (51 гол). Лучшим бомбардиром французской сборной является Оливье Жиру (57 голов).

Мбаппе 26 лет, в составе сборной Франции нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.

Анри выступал за сборную Франции с 1997 по 2010 годы, в составе команды он провел 123 матча и был капитаном сборной. В составе сборной страны Анри стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), победителем Кубка конфедераций (2003), а также серебряным призером чемпионата мира (2006).

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
У Рона - своё; у Мбаппе - своё.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:26
До 100 точно дойдет. Но Рона ему не обойти, как бы бодро он не начал.
112910415
112910415
вчера в 10:58
можно как-то жить !
shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Ну до первого места совсем ничего... посмотрим сколько за карьеру заколотит.
Гость
