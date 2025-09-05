  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияШотландия. Премьер-лига 2025/2026

Экс-игрок «Селтика» напугал детей и был доставлен в психлечебницу

сегодня, 16:07

Бывший защитник «Селтика» Бобо Бальде был вчера вечером доставлен в психиатрическое отделение скорой помощи в Марселе за «пугающие» высказывания, которые он сделал возле школы.

По сообщениям, экс-футболист вызвал беспокойство родителей и сотрудников, когда сделал «угрожающие» замечания возле государственной начальной школы, расположенной в его родном городе Марселе.

La Provence утверждает, что Бальде появлялся в школе во вторник, среду и четверг, а вчера был задержан полицией и помещен в психиатрическое отделение. Сообщается также, что легенда «Селтика» был намеренно сбит автомобилем и получил удар в лицо от одного из родителей после того, как напугал окружающих.

Бальде якобы что-то бормотал о «миссии», которую он планирует выполнить перед смертью, и был ранен свидетелями, после чего ему оказали помощь пожарные, находившиеся на месте происшествия.

Бывший игрок сборной Гвинеи также был допрошен полицией в качестве жертвы после того, как его сбил автомобиль и он получил удар в лицо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Селтик
Перевод с thesun.co.uk
Футбольный матч в Танзании был атакован пчелами
Сегодня, 15:52
Матч отбора на молодежный Евро перенесли из-за ДТП с участием футболистов
Сегодня, 15:00
Инфраструктура «Динамо» не пострадала после землетрясения в Дагестане
27 августа
В Дагестане любительские команды продолжили матч, несмотря на землетрясение
27 августа
ОфициальноПоединок Южноамериканского кубка отменён после драки болельщиков
21 августа
ОфициальноУмер врач «Алании» Алан Калоев
20 августа
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:11
Крыша Может потечь у любого и в любой момент...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 