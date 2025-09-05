Экс-игрок «Селтика» напугал детей и был доставлен в психлечебницу

1757077648

сегодня, 16:07

Бывший защитник «Селтика» Бобо Бальде был вчера вечером доставлен в психиатрическое отделение скорой помощи в Марселе за «пугающие» высказывания, которые он сделал возле школы.

По сообщениям, экс-футболист вызвал беспокойство родителей и сотрудников, когда сделал «угрожающие» замечания возле государственной начальной школы, расположенной в его родном городе Марселе.

La Provence утверждает, что Бальде появлялся в школе во вторник, среду и четверг, а вчера был задержан полицией и помещен в психиатрическое отделение. Сообщается также, что легенда «Селтика» был намеренно сбит автомобилем и получил удар в лицо от одного из родителей после того, как напугал окружающих.

Бальде якобы что-то бормотал о «миссии», которую он планирует выполнить перед смертью, и был ранен свидетелями, после чего ему оказали помощь пожарные, находившиеся на месте происшествия.

Бывший игрок сборной Гвинеи также был допрошен полицией в качестве жертвы после того, как его сбил автомобиль и он получил удар в лицо.