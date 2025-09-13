  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карпин считает, что футболисту «Динамо» Тюкавину не хватает игрового тонуса

вчера, 19:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающему московского футбольного клуба «Динамо» Константину Тюкавину не хватает игрового тонуса. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

В субботу «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не хватает игрового тонуса. Минут 15 сыграл, почувствовал себя футболистом, мог даже забить. Для 15 минут нормально сыграл», — сказал Карпин.

Тюкавин вышел на поле впервые с марта. 6 марта его прооперировали в Мюнхене из-за травмы крестообразной связки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пивоваров оценил возвращение на поле Тюкавина
Вчера, 19:32
Александр Медведев назвал волнующим дебют за футбольный клуб «Амкал»
11 сентября
Алексей Миранчук оценил матч сборной России с командой Катара
09 сентября
Вратарь Сафонов сыграл без ошибок в матче с Катаром — Кафанов
08 сентября
Жара и кондиционеры. Россия завершила сбор победой над катарцами
07 сентября
Кирилл Глебов остался не совсем доволен дебютом за сборную России
04 сентября
 
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:50
Вероятно тренеру Спартака Деяну Станковичу тоже не хватило тонуса Тюкавина для отставки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 