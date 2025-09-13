Карпин считает, что футболисту «Динамо» Тюкавину не хватает игрового тонуса

1757781530

вчера, 19:38

Нападающему московского футбольного клуба «Динамо» не хватает игрового тонуса. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» .

В субботу «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Не хватает игрового тонуса. Минут 15 сыграл, почувствовал себя футболистом, мог даже забить. Для 15 минут нормально сыграл», — сказал Карпин.

Тюкавин вышел на поле впервые с марта. 6 марта его прооперировали в Мюнхене из-за травмы крестообразной связки.