Пивоваров оценил возвращение на поле Тюкавина

вчера, 19:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин проявил свои хорошие качества в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Такое мнение журналистам высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Нападающий вышел на замену на 79-й минуте.

«Болельщики встретили Костю замечательно, весь стадион аплодировал, я аплодировал стоя. У него был хороший момент, хорошо открылся на передачу, проявил свои хорошие качества, но удар не получился. В „Динамо“ рады его возвращению», — сказал Пивоваров.

Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом» (2:2), ему провели операцию.

Alex_67
Alex_67
вчера в 20:04
Сегодня каждый Пивоваров и Гафин, выскажутся по несколько раз. Ведь ничья со Спартаком сродни победе... А у Победы, как известно, множество отцов и только поражение сирота. Жду, когда Карпин публично выскажется о безоговорочной роли Бителло в благоприятном исходе матча.. Ведь ранее Валера публично говорил о результативной ошибке легионера.
