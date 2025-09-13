Пивоваров оценил возвращение на поле Тюкавина

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин проявил свои хорошие качества в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Такое мнение журналистам высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Встреча завершилась со счетом 2:2. Нападающий вышел на замену на 79-й минуте.
«Болельщики встретили Костю замечательно, весь стадион аплодировал, я аплодировал стоя. У него был хороший момент, хорошо открылся на передачу, проявил свои хорошие качества, но удар не получился. В „Динамо“ рады его возвращению», — сказал Пивоваров.
Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом» (2:2), ему провели операцию.