Костромской «Спартак» стал лидером таблицы Первой лиги

вчера, 19:45

Футболисты костромского «Спартака» со счетом 2:1 на выезде обыграли тульский «Арсенал» в матче десятого тура Лиги Пари (Первой лиги) и вышли на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла в Туле.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Артур Гарибян (82-я минута) и Кирилл Чурсин (90). У проигравших отличился Александр Трошечкин (61).

Костромской «Спартак» набрал 23 очка и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» (22 очка) и екатеринбургский «Урал» (20) провели на игру меньше. В прошлом сезоне «Спартак» выступал в Леон — Второй лиге. В следующем матче команда из Костромы 20 сентября на выезде сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского.

«Арсенал» потерпел второе поражение подряд. Туляки занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре «Арсенал» 20 сентября примет «Уфу».

Две лучшие команды по итогам чемпионата Первой лиги получат право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Клубы, которые займут третье и четвертое места, примут участие в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе в сезоне-2026/27.

Звонкий пони
Звонкий пони
сегодня в 07:35
вот это действительно чудо какое то
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:41
Ну хоть из Костромы Красно-белые в лидерах походят...)
Гость
