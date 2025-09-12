«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

1757699947

вчера, 20:59

Казанский «Рубин» со счетом 1:0 одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Единственным голом на 27-й минуте отметился нападающий Мирлинд Даку, реализовавший пенальти.

«Рубин» прервал серию из трех игр без побед в официальных матчах. Ранее в чемпионате казанцы уступили московскому «Спартаку» (0:2) и сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), а в Кубке России проиграли грозненскому «Ахмату» (0:2).

Махачкалинское «Динамо» одержало одну победу в пяти последних матчах РПЛ — над московским «Динамо» в прошлом туре (1:0).

«Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Динамо» из Махачкалы идет 11-м, набрав 8 очков.