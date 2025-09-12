  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

вчера, 20:59
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Казанский «Рубин» со счетом 1:0 одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственным голом на 27-й минуте отметился нападающий Мирлинд Даку, реализовавший пенальти.

«Рубин» прервал серию из трех игр без побед в официальных матчах. Ранее в чемпионате казанцы уступили московскому «Спартаку» (0:2) и сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), а в Кубке России проиграли грозненскому «Ахмату» (0:2).

Махачкалинское «Динамо» одержало одну победу в пяти последних матчах РПЛ — над московским «Динамо» в прошлом туре (1:0).

«Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Динамо» из Махачкалы идет 11-м, набрав 8 очков.

В следующем туре «Рубин» 20 сентября в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Динамо» в этот же день примет московский «Локомотив». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Кубка России — «Рубин» 16 сентября на выезде встретится с «Оренбургом», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Рубин
Голы Смолова и Ари принесли «БроукБойз» победу в матче Кубка России
11 сентября
Клуб Медиалиги «Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России
11 сентября
Сборная Бразилии потерпела первое поражение при Анчелотти
10 сентября
Колумбия обыграла Венесуэлу в матче с девятью голами
10 сентября
Аргентина уступила Эквадору в матче отбора ЧМ-2026
10 сентября
Франция одержала волевую победу над Исландией
09 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:15
Мне игра не понравилась. Но три очка на счёт поступили. Время анализировать причины ошибок.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:57
Левейшую пенку задарили
Пепс
Пепс
вчера в 21:27
Рахимов как построил игру в 5 защитников, так и несет эту схему... Хоть против Зенита, хоть против Динамо Мхч)))))) По мне дык не хватает 1-2 полузащитников в центре...что б как то наладить контроль мяча.... Ну видать не в эту эпоху тренерства)))) Рубиновые с победой!!!! ⚽⚽⚽
Брулин
Брулин
вчера в 21:19
Жаль Пальцева уже нет в Махачкале! Сейчас бы он сказал - "Типичное казанское судейство! Только в Казани так судят!"
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:16
Смотрел только второй тайм. Понятно, что устное народное творчество, говоря про вкус и цвет, вряд ли ошибается, но как по мне, очень тяжелое для просмотра зрелище было. Одни пытались отыграться, да не срослось, даже на навал в конце не сподобились, другие вроде как дома, и в соперниках далеко не наш условно "гранд РПЛ" очень уж невзрачную игру показали. Тем не менее болельщиков "Рубина" с победой, а Биджиеву и Ко удачи в следующих матчах. Сугубо личное субъективное мнение.
nubom
nubom
вчера в 21:16
У Лукоморья кот зеленый... а потом заснул...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:12
Динамо Махачкала!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 