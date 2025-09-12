«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» со счетом 1:0 одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственным голом на 27-й минуте отметился нападающий Мирлинд Даку, реализовавший пенальти.
«Рубин» прервал серию из трех игр без побед в официальных матчах. Ранее в чемпионате казанцы уступили московскому «Спартаку» (0:2) и сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), а в Кубке России проиграли грозненскому «Ахмату» (0:2).
Махачкалинское «Динамо» одержало одну победу в пяти последних матчах РПЛ — над московским «Динамо» в прошлом туре (1:0).
«Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Динамо» из Махачкалы идет 11-м, набрав 8 очков.
В следующем туре «Рубин» 20 сентября в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Динамо» в этот же день примет московский «Локомотив». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Кубка России — «Рубин» 16 сентября на выезде встретится с «Оренбургом», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород».