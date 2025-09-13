  • Поиск
«Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

вчера, 16:05
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Пари НН» и «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились: Боселли (41'), Боселли (51'), Олусегун (53'). За гостей забил Томпсон (45+1', пенальти).

По итогам встречи «Пари НН» имеет 6 очков, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Пари НН» сыграет 20 сентября, соперником будет «Ахмат». «Оренбург» проведет следующий матч 21 сентября, (соперник — «Динамо»).

Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:00, ред.
С победой, любимый Город НН!!!
Я видел первый матч с чемпионом, где в первом тайме наши раскатывали оборону Краснодара так, как будто это была команда уровня Факела и Оренбурга( не обижая эти команды), просто я не узнал Нижний. Но после разгромного поражения в итоге( за счет класса и двух автоголов), мои перлы о том что НН в большом порядке, не очень были внятны. Очень повезло НН с тренером. Для меня совсем неизвестный специалист, только по печати, сумел из тех же игроков слепить играющую команду, браво!!
112910415
112910415
вчера в 18:49
Оренбург неожиданно не набрал очков...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:14
Матч не смотрел , опоздал .... Честно говоря не ожидал такого результата, был просто уверен, что хозяева совсем не наберут очков. Виделась победа Оренбурга с минимальным счётом или ничья. А выиграл Пари НН, в составе команды забивали только иностранные игроки. Эти три очка дали возможность Нижнему Новгороду хоть немного перевести дух. Ничего не поделаешь, это футбол..
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
Поражения заслуживали еще в первом тайме, а во втором заслуживали разгрома. Кроме полулевых случайных пенальти не было ничего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:29
26-летний пьющий много лет Иван Игнатьев не забил пенальти. Зачем пьющих брать, тем более после 9 предыдущих клубов. Он уже закоренелый алкаш и ему ничего не поможет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:18
Победили по всем статьям, Боселли молоток.
