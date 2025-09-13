«Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Пари НН» и «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились: Боселли (41'), Боселли (51'), Олусегун (53'). За гостей забил Томпсон (45+1', пенальти).
По итогам встречи «Пари НН» имеет 6 очков, у гостей — 7 очков.
В следующем матче «Пари НН» сыграет 20 сентября, соперником будет «Ахмат». «Оренбург» проведет следующий матч 21 сентября, (соперник — «Динамо»).
Я видел первый матч с чемпионом, где в первом тайме наши раскатывали оборону Краснодара так, как будто это была команда уровня Факела и Оренбурга( не обижая эти команды), просто я не узнал Нижний. Но после разгромного поражения в итоге( за счет класса и двух автоголов), мои перлы о том что НН в большом порядке, не очень были внятны. Очень повезло НН с тренером. Для меня совсем неизвестный специалист, только по печати, сумел из тех же игроков слепить играющую команду, браво!!
