«Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом»

вчера, 18:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Ахмат» и «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился: Касинтура (46'). За гостей забил Батраков (80').

По итогам встречи «Ахмат» имеет 9 очков, у гостей — 16 очков.

В следующем матче «Ахмат» сыграет 20 сентября, соперником будет «Пари НН». «Локомотив» проведет следующий матч 20 сентября, (соперник — «Динамо»).

Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 12:38
Согласен
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 05:48
Это ожидаемо. Без качественных легов так и будет. Смешно - один нап (очень деревянный) пропускает матч из-за красной и остался один Воробьёв, который 90 минут не выдерживает. Ненахов матч начал проваливать с самого начала. Поменяли только после того, как пропустили. На Батракове весь сезон не вывезешь. Он тоже человек, не робот. Отскочили, как и с Балтикой. Так что если будет так и дальше (а это так и будет), в конце сезона 5-6 место.
Руководство, ку-ку!!! Болельщики хотят борьбы за чемпионство и это самое чемпионство, титул т.е.!!! У нас не молодёжный турнир имени Галактионова. Пора бы это понять!
амурец
амурец
сегодня в 01:31
Да уж, сдает что то Локо
112910415
112910415
вчера в 21:02
Локо сильно тормозит
Муравьед
Муравьед
вчера в 20:33
Локомотив спас одно очко.
6f4yttz2b3ga
6f4yttz2b3ga
вчера в 19:59
Стасик не смог
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:20
Черчесову не стоит сильно переживать - очко в матче с Локомотивом, который пока на ходу, тоже неплохо. Ахмату бы надо добавить уверенности в себе, но это задача больше психологическая, чем игровая. Локомотив играет в надежде на Батракова и на авось. Так нельзя. Где роль тренера? Если Галактионов так дорог клубу, почему хозяева не отправляют его на стажировку, к примеру в Голландию или Италию, за свежими идеями. И вообще, с него пора спрашивать результат, жёстко спрашивать. Ведь Михаил с помощью Локомотива сам учится управлять, получается он тренируется на кошках. Не слишком ли дорогие кошки?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:16
Слабая реализация подводит Ахмат.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:52
Да, далеко с такой обоймой игроков не уедешь. Я про Локомотив. Уголь для топки заканчивается. Это очевидно. А усилить игру не кем.
Ахмат реанимировали. Физически подтянуться и считаться в лиге с этой командой будут все.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:52, ред.
Такой штиль, все ждут поста про другой матч походу. Но я замечу что говорил что Локомотив как и в прошлом сезоне быстро сдуется, сдулись даже быстрее. Так что нечего было им дифирамбы петь, ясно было что чисто статьи ради статей пишутся.
