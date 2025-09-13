«Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом»

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Ахмат» и «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился: Касинтура (46'). За гостей забил Батраков (80').
По итогам встречи «Ахмат» имеет 9 очков, у гостей — 16 очков.
В следующем матче «Ахмат» сыграет 20 сентября, соперником будет «Пари НН». «Локомотив» проведет следующий матч 20 сентября, (соперник — «Динамо»).
Ахмат реанимировали. Физически подтянуться и считаться в лиге с этой командой будут все.
